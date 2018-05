M5S-Lega | incontro a Milano sul premier Berlusconi | metteranno una patrimoniale

Governo Lega-M5S - per il ministero dell'Economia si fa il nome di Andrea Roventini : Nel totonomi per il Governo giallo-verde, dal premier ai ministri, ci sono già i primi veti incrociati. Magari non espressi esplicitamente, ma 'nei fatti', spiega al Giornale un esponente della nuova ...

Tempi supplementari per il governo : a che punto è la trattativa Lega-M5S : Terzo giorno di Tempi supplementari per la formazione di un governo di coalizione tra M5S e Lega. Questo lo stato dell'arte: incontro tra Di Maio e Salvini; annunciati anche oggi passi avanti sul ...

Governo Lega-M5S - alla ricerca dell'intesa sul programma economico - : Flat tax, reddito di cittadinanza e pensioni: sono questi i punti principali sui quali Cinque Stelle e Lega stanno cercando un accordo per un programma economico in vista di un nuovo esecutivo

Governo Lega-M5S - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...

Governo - De Luca : “M5S e Lega? Responsabili imbarbarimento della politica. Assistito a 2 mesi di sceneggiata” : “Governo M5s-Lega? Abbiamo Assistito ad una sorta di sceneggiata che poteva essere conclusa già due mesi e mezzo fa”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta l’accordo tra 5 Stelle e Lega, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv. E aggiunge: “Credo che ora siamo tutti più rasserenati e contenti. Qualcuno si è persino commosso per questo evento. Attendiamo con grande serenità che ...

Ancora quarantotto ore di trattativa M5S-Lega - stallo sul premier : Roma, 11 mag. , askanews, Ancora quarantotto ore, tra Roma e Milano, per trovare la quadra sul 'contratto' e, soprattutto sul nome del premier del primo governo giallo-verde della storia italiana. ...

Amici del Fatto - vi spiego perché secondo me su Lega e M5S vi sbagliate : L’adorabile minaccia di Mattarella di andare a un governo di decantazione o a elezioni a luglio, sembra stia portando Luigi Di Maio e Matteo Salvini a mettersi d’accordo sul fare il governo insieme. Governo da molti e anche da questo blog già preventivato in tempi non sospetti. Si tratta in realtà di una buona notizia, e tra un attimo vi spiegherò perché la penso così. Prima però, vorrei per una volta lasciare l’aplomb che ...

Governo : Gallotto (Reti) - M5S-Lega? prova più difficile sarà gestione potere : Milano, 11 mag. (AdnKronos) – Nelle more della trattativa in corso tra Matteo Salvini e Luigi di Maio per dare vita a un Governo a insegna Lega – M5S, che si basi su un “contratto” con punti programmatici che vedano la convergenza delle forze politiche in campo, risulta ogni ora più chiaro che la complicazione vera sarà dare poi corso alla istituzionalizzazione di queste forze. E alla loro capacità effettiva di gestire. ...

Paolo Gentiloni lancia un segnale a M5S e Lega : "Gli italiani non vogliono deragliare dall'Europa - chi la vuole portare altrove farà i conti con la storia" : Nel giorno in cui Lega e 5 Stelle continuano a trattare sul programma di governo, arriva da Firenze, dove è in programma "State of the Union", il monito del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla necessità che l'Italia resti ancorata al progetto europeo. "Sono convinto - ha chiosato Gentiloni - che la stragrande maggioranza degli italiani non voglia deragliare da quello che è uno dei pilastri costituenti del nostro ...

GOVERNO LEGA-M5S - DOMANI VERTICE SALVINI-DI MAIO/ Resta rebus premier - Casaleggio : "Contratto votato online" : GOVERNO MS5-Lega, ultime notizie, sorpresa Di MAIO: "Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio". Sintonia nel secondo VERTICE su flat tax e conflitto d'interessi: DOMANI terzo VERTICE

M5S-Lega ancora divisi sul conflitto di interessi. E la grillina Lezzi : "Ma non sarà contro Berlusconi. Mediaset azienda importante" : Il primo balletto, sì-no-forse, è quello sul conflitto di interessi. Il grande nodo morale e politico riguarda invece gli immigrati. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero incombono le cifre. Ed è così che la stesura del contratto di governo M5s-Lega si sta rilevando in realtà più complicata del previsto.La normativa che limiterebbe il potere politico e mediatico del ...

Primo scoglio : evitare l'aumento dell'Iva. Lega-M5S a caccia del tesoro che non c'è : Roma Le ultime audizioni sul Def presso le commissioni speciali riunite di Camera e Senato si svolgeranno martedì , in calendario Conferenza delle Regioni, Confindustria, Rete Imprese e Alleanza delle ...

Governo M5S-Lega - domani nuovo incontro a Milano. Resta il nodo premier : 15:55 - Di Maio e Salvini domani di nuovo faccia a faccia, a Milano, per arrivare il prima possibile alla firma del contratto di Governo che dovrà poi essere ratificato sulla piattaforma Rousseau dagli iscritti al MoVimento. M5s e Lega puntano a chiudere la partita entro la fine della prossima settimana. Il capo politico dei 5 Stelle ai giornalisti ha detto: "Stiamo trovando altre convergenze, l'incontro è stato positivo" e quello di domani ...