M5S-Lega | domani incontro sul premier Milano Di Maio | nessun rischio per l' Ue

M5S-Lega - da Bonafede a Giorgetti a Spadafora - toto-ministri al via : ROMA - 'Sul premier non c'è ancora una discussione sui nomi' dichiara Luigi Di Maio. 'Quando ci sarà qualcosa da dire ve la comunicheremo' aggiunge Matteo Salvini. I leader di Cinquestelle e Lega non ...

GOVERNO M5S-LEGA - ULTIME NOTIZIE/ Di Maio e Salvini - domani nuovo vertice a Milano : sceglieranno il premier? : GOVERNO MS5-Lega, ULTIME NOTIZIE, sorpresa Di Maio: "Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio". Sintonia nel secondo vertice su flat tax e conflitto d'interessi

M5S-Lega - domani nuovo incontro.a Milano. Il premier è ancora un rebus : ... ovvero portare avanti e sostenere provvedimenti che vadano nella direzione di abbassare le tasse, aumentare la sicurezza dei cittadini, rilanciare l'economia e l'occupazione, fermare l'immigrazione ...

Scuola - Matteo Renzi : ‘Governo Lega-M5S? Adesso voglio vedere che coraggio avrete…’ : Matteo Renzi torna in scena all’indomani del probabilissimo accordo (a questo punto) tra Lega e M5S per la formazione di Governo: l’ex Presidente del Consiglio ha riservato diverse ‘stilettate’ all’intesa Di Maio-Salvini e non poteva essere altrimenti. ‘Oggi tanti dicono: il governo Lega-CinqueStelle non piace all’Europa – scrive Renzi su Facebook – Probabile, dico io. Aggiungo: non piace ...

M5S-Lega - Giorgetti : “Accordo su conflitto d’interessi? Quello non è un problema” : Dopo l‘incontro con Di Maio alla Camera, per trattare sul contratto e sul nome del premier per il governo M5s-Lega, Salvini ha lasciato Montecitorio in macchina, senza voler rilasciare dichiarazioni. All’incontro ha partecipato anche il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha aperto sul conflitto d’interessi: “Quello non è un problema…”, sono state le uniche parole del capogruppo alla Camera, prima di entrare in ...

A che punto è la trattativa tra Lega-M5S : Roma, 11 mag. , askanews, Il governo Lega-M5s lavorerà per restituire 'dignità e giustizia ai cittadini'. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini al termine dell'incontro con il capo politico M5s Luigi ...

M5S-Lega - Di Maio. “Se non si chiude si torna al voto. Chi vede minaccia per l’Ue teme per la poltrona” : “Conosciamo la situazione dell’Ue. C’è tanto da fare e chi vede questa ipotesi come una minaccia per Ue forse vede una minaccia per la sua poltrona”. Così ha attaccato Luigi Di Maio dopo l’incontro con Matteo Salvini, rispondendo a chi sollevava dubbi rispetto ai vincoli economici da rispettare e al rapporto con l’Europa, in caso di governo M5s-Lega. “Ci sono stati passi avanti notevoli con Salvini, ...

Governo Lega-M5S - nuovo vertice tra i leader. "Di nomi non abbiamo parlato" : Il leader del Carroccio: "Incontro con Berlusconi? Vedremo". E poi twitta: "intellettuali radical chic, fatevene una ragione". Elsa Fornero sfida i due: "Cambiano la mia legge? Guardano al passato" ...

Lega-M5S : incontro positivo. Domani nuovo vertice a Milano | : Salvini: "Il nostro impegno è fare il prima possibile". A chi gli chiede se vedrà Berlusconi, dice: "Vedremo". Di Maio: "Vogliamo soddisfare l'attesa degli italiani". Casaleggio: "Contratto sarà ...

Governo Lega-M5S - Toti : Fi deciderà una volta noti programma e nomi : Mentre procede il dialogo tra Salvini e Di Maio per la formazione del Governo giallo-verde e dopo il via libera di Berlusconi di due giorni fa, a sorpresa Forza Italia frena sulla ribattezzata ...

M5S-Lega - Casaleggio : “Contratto sarà votato online. Opinione degli iscritti è l’indirizzo principale per le decisioni del Movimento” : “L’eventuale contratto di governo che sarà sottoscritto da M5s e Lega sarà posto ai voti sulla piattaforma Rousseau“. Lo ha detto Davide Casaleggio in una conferenza stampa in Senato durante la quale è stata presentata la funzione “Scudo della Rete” della piattaforma. Alla domanda se il voto degli iscritti sarà vincolante, Casaleggio ha risposto: “Sicuramente il voto degli iscritti è l’indirizzo ...

M5S-Lega - domani nuovo verticeDi Maio : "Nessun rischio con l'Ue"Casaleggio : contratto al voto online : "domani si farà un altro incontro sul programma di governo a Milano, al Pirellone presso gli uffici del Movimento 5 stelle". Lo ha detto Luigi Di Maio uscendo da Montecitorio dopo la riunione con Matteo Salvini per arrivare a un compromesso per far nascere il governo Lega-Movimento Cinque Stelle. I due leader trattano, su tutto: dai Segui su affaritaliani.it

Governo M5S-Lega - nuovo vertice tra Salvini e Di Maio : resta il nodo premier : Secondo vertice tra Di Maio e Salvini alla Camera, in cui si registrano ampie convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, legge Fornero, migranti e conflitto di interesse. resta però il nodo ...

M5S-Lega - terminato incontro | Di Maio : convergenze su migranti e conflitto interessi : "Stiamo facendo notevoli passi avanti con il programma di governo, stiamo trovando ampie convergenzesu reddito di cittadinanza, flat tax, legge Fornero, sullaquestione che riguarda la lotta al business dell'immigrazione". Così il leader Cinquestelle a incontro finito con Salvini