M5S-Lega | domani incontro sul premier a Milano Di Maio | nessun rischio per l' Ue

Governo M5S-Lega - domani nuovo incontro a Milano. Resta il nodo premier : 15:55 - Di Maio e Salvini domani di nuovo faccia a faccia, a Milano, per arrivare il prima possibile alla firma del contratto di Governo che dovrà poi essere ratificato sulla piattaforma Rousseau dagli iscritti al MoVimento. M5s e Lega puntano a chiudere la partita entro la fine della prossima settimana. Il capo politico dei 5 Stelle ai giornalisti ha detto: "Stiamo trovando altre convergenze, l'incontro è stato positivo" e quello di domani ...

De Benedetti : “Pd deve archiviare Renzi. M5S e Lega non hanno punti in comune - quindi troveranno un nemico : l’Europa” : Il Pd deve “archiviare Renzi” e ritrovare “una missione” dopo “aver dimenticato le diseguaglianze”. Sfruttando la “formidabile opportunità di reinventarsi”, data dall’opposizione del nascente governo formato da M5s e Lega che “avendo riferimenti elettorali diversi”, sostiene Carlo De Benedetti, non riusciranno a trovare “elementi comuni, quindi troveranno un nemico: ...

Immigrati e sicurezza - il patto Lega-M5S : per i clandestini è finita : Linea dura in materia di sicurezza per Lega e Movimento cinque stelle. I due partiti vogliono: rimpatrio di tutti gli Immigrati irregolari , che per Matteo Salvini deve essere forzato mentre per Luigi ...

sondaggi governo M5S Lega berlusconi mattarella : L’attualità politica subisce un’accelerazione improvvisa, dopo oltre due mesi di non-notizie e di giri di consultazioni finiti in un nulla di fatto insieme alle trattative tra i partiti allo scopo di formare un governo. La notizia dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e lega dopo il “passo di lato” di Forza Italia annunciato da berlusconi è ancora troppo fresca per avere ripercussioni sui sondaggi, ...

Governo Lega-M5S - domani vertice Salvini-Di Maio/ Ultime notizie - 5Stelle “no rischi Ue” - resta nodo premier : Governo MS5-Lega, Ultime notizie, sorpresa Di Maio: “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Sintonia nel secondo vertice su flat tax e conflitto d'interessi: domani terzo vertice(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:52:00 GMT)

Governo M5S-Lega - un Berlusconi per tutti : Il gioco dell’oca è finito e i due alleati naturali si sono uniti nel sacro vincolo di un matrimonio che garantisca poltrone a tutti e qualche provvedimento che non scontenti troppo la base. Il Reddito di inclusione (marcato Pd) diventerà reddito di cittadinanza e l’anticipo pensionistico (sempre marcato Pd) si chiamerà ora “abolizione riforma Fornero”. In fin dei conti, basta un poco di zucchero e la pillola va giù e i nostri prodi non avranno ...

Nei sondaggi volano Lega e M5S - tracollo Forza Italia : voti verso il Carroccio : Un motivo del passo di lato di Silvio Berlusconi verso il Governo Lega-5 Stelle in costruzione in queste ore? Il terrore del ritorno al voto a luglio paventato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in chiusura del ciclo di consultazioni al Quirinale. Uno scenario, questo, ampiamente confermato dall’ultimo sondaggio di Demopolis per la trasmissione di La7 "Otto e mezzo", in onda giovedì sera, e inserito all’interno della rubrica "Il ...

Lega - M5S si vedono anche di sabato : I due leader si sono incontrati e torneranno a farlo domani. Casaleggio annuncia che il programmasarà votato online. Ora è caccia al premier|

M5S-Lega - prove di governo | Di Maio : convergenze su migranti e conflitto di interessi : "Stiamo facendo notevoli passi avanti con il programma di governo, stiamo trovando ampie convergenzesu reddito di cittadinanza, flat tax, legge Fornero, sullaquestione che riguarda la lotta al business dell'immigrazione". Così il leader Cinquestelle a incontro finito con Salvini

Agenda di governo Lega M5S : Flat tax - immigrazione - abolizione Fornero : Salvo sorprese dell’ultimo minuto, il contratto di governo Lega M5S dovrebbe essere stipulato a giorni. La trattativa è in corso e già vengono snocciolati i punti cardine dell’Agenda di governo delle due formazioni politiche. Emergono affinità e punti di contrasto, ma in queste ore si cerca di trovare la quadra per costruire un’intesa su un programma in cui viene data priorità alle convergenze con qualche compromesso. Tra Flat tax e reddito di ...

Governo - cosa devono fare Lega e M5S per tenere fuori Berlusconi : ecco il decalogo per archiviare il delinquente : Ci sono misure che non hanno bisogno di coperture finanziarie, ma soltanto di volontà politica. Si capirà presto se il Governo Cinque Stelle-Lega riuscirà a offrire il “cambiamento” o se sarà ostaggio di Silvio Berlusconi, socio occulto della maggioranza con l’astensione promessa da parte di Forza Italia. ecco 10 punti su cui si misurerà la coerenza dei Cinque Stelle e la loro autonomia dall’ex-Cavaliere. COMMISSIONI. Andranno ai Berlusconiani ...

**Governo : nodo Ilva su tavolo M5S-Lega - tensione Di Maio-Salvini** : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Il giorno dopo il fallimento del tavolo ministeriale sull’Ilva, il caso dello stabilimento di Taranto irrompe nel faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti M5S, infatti, tra i due ci sarebbero state frizioni rispetto al ‘dossier’ che con ogni probabilità, e a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe ricadere ...

M5S-Lega : chi sono Spadafora e Giorgetti - le eminenze grigie di Di Maio e Salvini : C'è Spadafora dietro la strategia che ha saputo trasformare il Movimento da forza anti-sistema a forza di governo. E c’è Giorgetti dietro il tentativo di accreditare la lega Salviniana presso le istituzioni finanziarie e i palazzi del potere economico...