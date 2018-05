M5S-Lega | Di Maio |  passi avanti su flat tax e migranti | nuovo incontro a Milano

M5S-Lega : chi sono Spadafora e Giorgetti - le eminenze grigie di Di Maio e Salvini : C'è Spadafora dietro la strategia che ha saputo trasformare il Movimento da forza anti-sistema a forza di governo. E c’è Giorgetti dietro il tentativo di accreditare la lega Salviniana presso le istituzioni finanziarie e i palazzi del potere economico...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 - esodati - Opzione donna : i consigli di Damiano a Lega e M5S (ultime notizie) : oRIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 41, esodati, Opzione donna: i consigli di Damiano a Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 maggio(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:51:00 GMT)

M5S-Lega - da Bonafede a Giorgetti a Spadafora - toto-ministri al via : ROMA - 'Sul premier non c'è ancora una discussione sui nomi' dichiara Luigi Di Maio. 'Quando ci sarà qualcosa da dire ve la comunicheremo' aggiunge Matteo Salvini. I leader di Cinquestelle e Lega non ...

M5S-Lega - domani incontro sul premier Milano. Di Maio : nessun rischio per l'Ue : ... Luigi Di Maio Matteo Salvini © Riproduzione riservata 11 maggio 2018 Articoli Correlati precedente successivo Editoriale L'anno zero della politica italiana di EZIO MAURO

GOVERNO M5S-LEGA - ULTIME NOTIZIE/ Di Maio e Salvini - domani nuovo vertice a Milano : sceglieranno il premier? : GOVERNO MS5-Lega, ULTIME NOTIZIE, sorpresa Di Maio: “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Sintonia nel secondo vertice su flat tax e conflitto d'interessi(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:38:00 GMT)

M5S-Lega - domani nuovo incontro.a Milano. Il premier è ancora un rebus : ... ovvero portare avanti e sostenere provvedimenti che vadano nella direzione di abbassare le tasse, aumentare la sicurezza dei cittadini, rilanciare l'economia e l'occupazione, fermare l'immigrazione ...

Scuola - Matteo Renzi : ‘Governo Lega-M5S? Adesso voglio vedere che coraggio avrete…’ : Matteo Renzi torna in scena all’indomani del probabilissimo accordo (a questo punto) tra Lega e M5S per la formazione di Governo: l’ex Presidente del Consiglio ha riservato diverse ‘stilettate’ all’intesa Di Maio-Salvini e non poteva essere altrimenti. ‘Oggi tanti dicono: il governo Lega-CinqueStelle non piace all’Europa – scrive Renzi su Facebook – Probabile, dico io. Aggiungo: non piace ...

M5S-Lega - Giorgetti : “Accordo su conflitto d’interessi? Quello non è un problema” : Dopo l‘incontro con Di Maio alla Camera, per trattare sul contratto e sul nome del premier per il governo M5s-Lega, Salvini ha lasciato Montecitorio in macchina, senza voler rilasciare dichiarazioni. All’incontro ha partecipato anche il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha aperto sul conflitto d’interessi: “Quello non è un problema…”, sono state le uniche parole del capogruppo alla Camera, prima di entrare in ...

A che punto è la trattativa tra Lega-M5S : Roma, 11 mag. , askanews, Il governo Lega-M5s lavorerà per restituire 'dignità e giustizia ai cittadini'. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini al termine dell'incontro con il capo politico M5s Luigi ...

M5S-Lega - Di Maio. “Se non si chiude si torna al voto. Chi vede minaccia per l’Ue teme per la poltrona” : “Conosciamo la situazione dell’Ue. C’è tanto da fare e chi vede questa ipotesi come una minaccia per Ue forse vede una minaccia per la sua poltrona”. Così ha attaccato Luigi Di Maio dopo l’incontro con Matteo Salvini, rispondendo a chi sollevava dubbi rispetto ai vincoli economici da rispettare e al rapporto con l’Europa, in caso di governo M5s-Lega. “Ci sono stati passi avanti notevoli con Salvini, ...

Governo Lega-M5S - nuovo vertice tra i leader. "Di nomi non abbiamo parlato" : Il leader del Carroccio: "Incontro con Berlusconi? Vedremo". E poi twitta: "intellettuali radical chic, fatevene una ragione". Elsa Fornero sfida i due: "Cambiano la mia legge? Guardano al passato" ...

Lega-M5S : incontro positivo. Domani nuovo vertice a Milano | : Salvini: "Il nostro impegno è fare il prima possibile". A chi gli chiede se vedrà Berlusconi, dice: "Vedremo". Di Maio: "Vogliamo soddisfare l'attesa degli italiani". Casaleggio: "Contratto sarà ...

Governo Lega-M5S - Toti : Fi deciderà una volta noti programma e nomi : Mentre procede il dialogo tra Salvini e Di Maio per la formazione del Governo giallo-verde e dopo il via libera di Berlusconi di due giorni fa, a sorpresa Forza Italia frena sulla ribattezzata ...

M5S-Lega - Casaleggio : “Contratto sarà votato online. Opinione degli iscritti è l’indirizzo principale per le decisioni del Movimento” : “L’eventuale contratto di governo che sarà sottoscritto da M5s e Lega sarà posto ai voti sulla piattaforma Rousseau“. Lo ha detto Davide Casaleggio in una conferenza stampa in Senato durante la quale è stata presentata la funzione “Scudo della Rete” della piattaforma. Alla domanda se il voto degli iscritti sarà vincolante, Casaleggio ha risposto: “Sicuramente il voto degli iscritti è l’indirizzo ...