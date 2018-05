M5S-Lega | chi sono Spadafora e Giorgetti | le eminenze grigie di Di Maio e Salvini

Silvio : patrimoniale con Lega e M5S Mi auguro che non vadano avanti : "Domani si farà un altro incontro sul programma di governo a Milano, al Pirellone presso gli uffici del Movimento 5 stelle". Lo ha detto Luigi Di Maio uscendo da Montecitorio dopo la riunione con Matteo Salvini per arrivare a un compromesso per far nascere il governo Lega-Movimento Cinque Stelle. I due leader trattano, su tutto: dai Segui su affaritaliani.it

Flat tax Lega-M5S premia i redditi 40-60mila euro Nodo-costi da 50 miliardi : Resta il nodo del costo, stimato in 45-50 miliardi. Le due aliquote meno regressive della proposta originaria . Oggi «stretta» sui programmi, c'è anche il taglia-leggi. Ma è ancora stallo su un nome condiviso per il premier...

Lega e M5S allo sprint finale. "Fatti notevoli passi avanti" : Anagraficamente contigui, accoppiati da sorte benevola , altro che astensione, , nonché da 'orientamento antropologicamente comune' , come rilevava Cacciari, , Luigi Di Maio e Matteo Salvini non ...

Viaggio sul sentiero torto del governo Lega-M5S. Parla Gentili : Abbiamo dunque vincoli esterni, soprattutto europei, ma di "vincoli interni" sembra difficile porsene: al ministero degli Esteri e dell'Economia avanza l'idea di nominare inesperti. "Sono ministeri ...

BORSA & POLITICA/ Lega-M5S e Ue - tra i due contendenti godono - solo - i mercati : Il Financial Times sembra suggerire che i mercati ritengano Lega-M5s non realmente anti-europei, un po' come è successo con Syriza in Grecia.

CONTRATTO LEGA-M5S/ Cosa ne sarà di Ilva - Alitalia e Mps? : Probabilmente il CONTRATTO di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle non ne parlerà, ma ci sono importanti dossier da affrontare, come Ilva, Alitalia e Mps. LORENZO TORRISI

200 NOMINE/ Da Cdp a Eni e Leonardo - il "veleno" che può spaccare M5S e Lega : Sono 200 le NOMINE che il nuovo governo dovranno fare nelle prime settimane a Palazzo Chigi: Cdp, Rai, Leonardo, le controllate dell'Eni e molte altre. SERGIO LUCIANO

VERSO IL GOVERNO/ Il vero piano M5S-Lega : smontare la Ue per rifarla : Lega e M5s dovrebbero arrivare entro domenica all'accordo definitivo sul GOVERNO. Le sfide principali sono la crescita, il lavoro e la partita sui trattati europei, spiega GIULIO SAPELLI

Ilva - Emiliano attacca Calenda : «Un incapace» M5S-Lega : trovare intesa : Il governatore della Puglia, che ha presentato un ricorso insieme al Comune sul piano industriale e ambientale di ristrutturazione dell’Ilva, scrive un post polemico contro il ministro allo Sviluppo economico

Elsa Fornero - lo schiaffo a Lega e M5S : 'La riforma delle pensioni non si tocca - ci penserà Sergio Mattarella' : Chiunque sarà al governo, assicura Elsa Fornero , 'non potrà abrogare la riforma delle pensioni che porta il mio nome'. Inizia così l'urticante intervista della ex ministra del Welfare a Repubblica , ...

Governo M5S-Lega - sabato un nuovo vertice tra Salvini e Di Maio : resta il nodo premier : nodo premier - Il nodo tuttavia rimane il nome del premier e dei ministri di peso , Esteri, Difesa, Economia, che probabilmente sono stati oggetto del vertice tra Di Maio, Beppe Grillo e Davide ...

Lega-M5S - Berlusconi : 'Metteranno la patrimoniale - spero non vadano avanti' : Il nodo tuttavia rimane il nome del premier e dei ministri di peso , Esteri, Difesa, Economia, . Per quanto riguarda l'inquilino di Palazzo Chigi , le fonti parlamentari di entrambe i partiti hanno ...