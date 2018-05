M5S-Lega alla ricerca del premier è il giorno del vertice segreto tra Di Maio e Salvini

M5S-Lega - lo strano caso del 'patto di desistenza' a Vicenza : Potrebbe essere il primo effetto collaterale dell'accordo M5S-Lega. Una sorta di patto di desistenza fra i due alleati del nascente governo giallo-verde in una delle principali città del Nord, ...

Governo - M5S-Lega : 'Passi in avanti'. Domenica nomi al Quirinale : ... a questo nome si potrebbero aggiungere da parte di M5s e Lega anche i profili delle personalità scelte per ministeri di 'peso' come Economia, Esteri, welfare, Mise e Interno. Di nomi per la poltrona ...

Travaglio : “Berlusconi fuori da governo M5S-Lega? Bisogna aspettare nome premier e ministri per capire se è così” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La7) si sofferma sull’accordo di governo tra M5s e Lega e sul via libera di Berlusconi. E puntualizza: “Siamo davanti a un ossimoro. E’ evidente che c’è qualcosa che non ci viene detto. Per quale motivo Berlusconi per due mesi ha sparato a palle incatenate contro un’alleanza tra Salvini e M5s e adesso improvvisamente dà il via libera al governo, lasciando intatto il ...

giampiero massolo premier governo M5S Lega salvini di maio : C’è un diplomatico di 64 anni, nato a Varsavia, già in procinto di diventare ministro con Mario Monti, sul quale Luigi di maio e Matteo salvini potrebbero convergere in queste ore. Potrebbe essere lui, giampiero Massolo, il premier ‘terzo’ che guiderà il governo giallo-verde sostenuto da Movimento Cinque Stelle e lega. Massolo figura già da qualche giorno nelle liste che i giornali hanno pubblicato ...

Troppi veti e caccia ai posti Lega-M5S - squadra in alto mare : Le posizioni anti euro rischiano di penalizzare Claudio Borghi e Alberto Bagnai, almeno per quanto riguarda il ministero dell'Economia. Possibile, invece, un incarico in quelli dell'Agricoltura o ...

Tavolo Lega-M5S : ok flat tax e pensioni Primo accordo sul premier : sarà "terzo" : La prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega "sarà pronta entro tre giorni". Si parla di accordo su numerosi punti tra cui aiuti per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot, flat tax,riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrastoall'immigrazione clandestina, legittima difesa.

Riforma pensioni - quota 100 e 41 di nuovo possibili? Programma M5S e Lega Video : In questi giorni il tema Riforma pensioni 2018 è tornato al centro dei dibattiti. In queste ultime ore gli elettori sono passati dalla rassegnazione per un probabile prossimo Governo tecnico, alla trepidazione di vederne formare uno a guida M5S-Lega. Un Governo, questo, che dovrebbe portare alla tanto voluta modifica della Legge Fornero. Questo pare infatti uno dei punti in comune del contratto di Governo che starebbero stilando M5S e Lega per ...

Governo Lega-M5S - premier né giallo né verde. E meno di 20 ministri : Toto-nomi: 5 del Carroccio e 5 pentastellati, 13 i dicasteri-chiave Sintonia su migranti, reddito di cittadinanza e legge Fornero Base grillina in rivolta. "Salvini il Dudù di Berlusconi"

L’agenda di governo M5S-Lega : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Reddito di cittadinanza, flat tax, minibot e superamento della Legge Fornero. Sono questi alcuni dei temi al centro del ‘Contratto di governo’ M5S-Lega, alle prese con le complicate trattative per la formazione del nuovo esecutivo giallo-verde dopo il via libera di Silvio Berlusconi. Un confronto complesso che dovrebbe concludersi domenica prossima, quando il leader dei pentastellati Luigi di Maio ed ...

Arriva lo spiraglio e M5S e Lega si mettono subito a lavoro : Cosa sta succedendo nella nostra politica? Succede che Silvio Berlusconi si è messo da parte per agevolare la formazione del governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si stanno impegnando a cercare un accordo che vada bene ad entrambi per riuscire a concludere queste lunghe trattative, e si trovano alla ricerca di un premier esterno che riesca a fare da tramite tra il Movimento 5 stelle e la Lega nella guida dello stato. Di Maio, Salvini, ...

L'agenda di governo M5S-Lega : ... introduzione di misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà; studio sui minibot, flat tax, riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrasto ...

CONTRATTO LEGA-M5S/ I buchi nell'acqua di flat tax - reddito di cittadinanza e pensioni : Gli interventi economici annunciati in campagna elettorale da Lega e M5s non sembrano in grado di cambiare in maniera decisiva le sorti del Paese.

Premier M5S-Lega - tutti i veti incrociati da superare per arrivare all’accordo : La casella delle caselle rappresenta ancora un rebus. Mentre la trattativa su metodo e programmi prende quota, il nome del Premier resta il più grande punto interrogativo nel cantiere...