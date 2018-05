M5S | il contratto di governo si vota online Ecco come funziona Rousseau

GOVERNO LEGA-M5S - DOMANI VERTICE SALVINI-DI MAIO/ Resta rebus premier - Casaleggio : "Contratto votato online" : GOVERNO MS5-Lega, ultime notizie, sorpresa Di MAIO: “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Sintonia nel secondo VERTICE su flat tax e conflitto d'interessi: DOMANI terzo VERTICE(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:10:00 GMT)

M5S-Lega - Di Maio : ?passi avanti su flat tax e migranti - nuovo incontro a Milano. Casaleggio : voto online sul contratto : Da qui a domenica saranno tre giorni di trattative e incontri per la formazione del governo giallo-verde. La road map prevede nuovi “tavoli” su programma, ministri e premier ...

M5S-Lega - Casaleggio : “Contratto sarà votato online. Opinione degli iscritti è l’indirizzo principale per le decisioni del Movimento” : “L’eventuale contratto di governo che sarà sottoscritto da M5s e Lega sarà posto ai voti sulla piattaforma Rousseau“. Lo ha detto Davide Casaleggio in una conferenza stampa in Senato durante la quale è stata presentata la funzione “Scudo della Rete” della piattaforma. Alla domanda se il voto degli iscritti sarà vincolante, Casaleggio ha risposto: “Sicuramente il voto degli iscritti è l’indirizzo ...

M5S-Lega - domani nuovo verticeDi Maio : "Nessun rischio con l'Ue"Casaleggio : contratto al voto online : "domani si farà un altro incontro sul programma di governo a Milano, al Pirellone presso gli uffici del Movimento 5 stelle". Lo ha detto Luigi Di Maio uscendo da Montecitorio dopo la riunione con Matteo Salvini per arrivare a un compromesso per far nascere il governo Lega-Movimento Cinque Stelle. I due leader trattano, su tutto: dai Segui su affaritaliani.it

Casaleggio : “Contratto di governo Lega-M5S sarà votato in rete dagli iscritti. Certificazione? Ci stiamo lavorando” : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle, una volta terminato, sarà votato online sulla piattaforma Rousseau. A confermarlo è stato Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del M5s e presidente dell’associazione che gestisce la struttura per la partecipazione in rete. E alla domanda se questa volta, a differenza delle altre, ci sarà una certificazione da parte di una società terza del voto, ha detto: “stiamo lavorando ...

Governo - Davide Casaleggio : ''Il contratto M5S-Lega sarà votato online'' : L'eventuale contratto di Governo che sarà sottoscritto da M5s e Lega sarà posto ai voti sulla piattaforma Rousseau. Lo ha confermato Davide...

M5S-Lega - Casaleggio : il contratto sarà votato on line : L'eventuale contratto di governo che sarà sottoscritto da M5S e Lega sarà posto ai voti sulla piattaforma on line Rousseau. Lo ha detto Davide Casaleggio in una conferenza stampa in Senato durante la ...

Casaleggio : "Contratto Lega-M5S sarà votato online" : "Quando parliamo del contratto di governo, il modello adottato è quello tedesco": in Germania "è stato ratificato dagli iscritti Spd. Noi lo faremo in modo un po' meno costoso, lo faremo online ". Lo ...

CONTRATTO LEGA-M5S/ I buchi nell'acqua di flat tax - reddito di cittadinanza e pensioni : Gli interventi economici annunciati in campagna elettorale da Lega e M5s non sembrano in grado di cambiare in maniera decisiva le sorti del Paese.

M5S-Lega - sintonia sul programma. 'Si va verso un premier terzo. Conflitto di interessi nel contratto' : ' Piena sintonia '. Dopo aver registrato in mattinata p assi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del nuovo governo. I ...

M5S-Lega - sintonia sul programma. 'Si va verso un premier terzo. Conflitto di interessi nel contratto' : Resta, innanzitutto, la questione della premiership, che una volta risolta potrebbe sbloccare a cascata le altre caselle chiave, a cominciare dal ministero dell'Economia. Laura Castelli, Alfonso ...

M5S-Lega - sintonia sul programma. «Si va verso un premier terzo. Conflitto di interessi nel contratto» : «Piena sintonia». Dopo aver registrato in mattinata passi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del...

M5S-Lega - sintonia sul programma. 'Si va verso un premier terzo. Conflitto di interesssi nel contratto' : Resta, innanzitutto, la questione della premiership, che una volta risolta potrebbe sbloccare a cascata le altre caselle chiave, a cominciare dal ministero dell'Economia. Laura Castelli, Alfonso ...

M5S-Lega - sintonia sul programma. «Si va verso un premier terzo. Conflitto di interesssi nel contratto» : «Piena sintonia». Dopo aver registrato in mattinata passi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del...