M5S | ' Fare nel centro storico infopoint turistico gestito dagli studenti'

Governo M5S-Lega - Erri De Luca al Fatto.it : “Curioso di vedere se sui migranti riescono a fare peggio dei governi passati” : “Io per l’incitazione alla solidarietà, se questo è un reato, allora io incito a questo reato”. Con queste parole, lo scrittore Erri De Luca ha commentato al Salone del Libro di Torino le recenti inchieste giudiziarie nei confronti dei solidali italiani e francesi che hanno aiutato i migranti lungo le Alpi. E su un possibile accordo M5S-Lega De Luca conclude: “Sono curioso di vedere se riescono a fare peggio di quello che ha fatto il Governo ...

Alessandra Mussolini : “Governo Lega-M5S? Salvini vada a fare la fiera del sorcio con la Raggi. E si porti Fico e la colf” : Sfuriata incontenibile dell’europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) contro il governo M5s-Lega, Salvini e Mattarella. Nonostante l’incipit (“oggi è meglio che l’intervista non la faccio, perché potrei pentirmene”), l’eurodeputata si lascia andare a una invettiva torrenziale: “Ho letto il comunicato di Berlusconi e lui non dà il via libera proprio a niente. Prende semplicemente ...

Alessandra Mussolini : “Governo Lega-M5S? Salvini vada a a fare la fiera del sorcio con la Raggi. E si porti Fico e la colf” : Sfuriata incontenibile dell’europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) contro il governo M5s-Lega, Salvini e Mattarella. Nonostante l’incipit (“oggi è meglio che l’intervista non la faccio, perché potrei pentirmene”), l’eurodeputata si lascia andare a una invettiva torrenziale: “Ho letto il comunicato di Berlusconi e lui non dà il via libera proprio a niente. Prende semplicemente ...

Il Pd inizia a fare opposizione : "Berlusconi è la madrina del governo M5S-Lega" : Passano pochi minuti dalla nota con cui Silvio Berlusconi annuncia il suo consenso a un governo Lega-M5S che il Pd è già all'opposizione. "Dopo 60 giorni di incredibili balletti, è in vista il governo dei populisti. La 'madrina' di Di Maio e Salvini si chiama Berlusconi. E meno male che promettevano l'esecutivo del cambiamento", scrive il capogruppo dei dem al Senato, Andrea Marcucci, su Twitter.Dopo 60 giorni di incredibili ...

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Giorgetti : «Non vogliono fare il governo» E Fi rifiuta appoggio esterno Lega- M5S : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Giorgetti : «Non vogliono fare il governo» E Fi rifiuta appoggio esterno a Lega- M5S : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

Pd - Marattin : “Dialogo col M5S? Ma che gente è questa? Cosa dovevamo fare con loro?”. E attacca LeU : Duro attacco al M5S e a Liberi Uguali, nel corso di Coffee Break (La7), per voce del deputato Pd, Luigi Marattin, che si rende protagonista di un serrato botta e risposta con il conduttore, Andrea Pancani. Alla domanda sul mancato dialogo coi 5 Stelle, il parlamentare dem risponde: “Mi scusi, ma Cosa sarebbe cambiato? Prima, quando volevano attirarci a quel tavolo, Di Maio ha detto che noi del Pd eravamo tutti bellissimi e biondi. Un secondo ...

Giorgetti : Cav sia responsabile - ci aiuti a fare governo con M5S : Roma, 8 mag. , askanews, 'Continuiamo a chiedere a Berlusconi un gesto di responsabilità, di aiutarci a dare un governo politico al paese. Chiediamo di cercare di trovare una soluzione, che abbiamo ...

Appello della Lega a Berlusconi Giorgetti chiede il passo indietro "Ci aiuti a fare un governo con M5S" : Se Silvio Berlusconi decidera' di sostenere un governo neutrale, "credo che ci sara' un grosso problema" all'interno della coalizione di centrodestra. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, incontrando i cronisti a Montecitorio. A chi gli chiede se in questo caso la Lega considera' chiusa l'alleanza con Forza Italia, Giorgetti ha risposto "si'". Segui su ...

Salvini : 'Subito governo per fare una legge elettorale. Con M5S - mai con Renzi' : 'Non darò mai la fiducia a un governo tecnico europeo, telecomandato da Bruxelles' dihciara il leader del Carroccio a Milano. 'Vorrei un governo a tempo per riscrivere la legge elettorale, come le ...

Matteo Salvini - ultimatum Lega : 'Governo tra centrodestra e M5S - deve durare poco e fare cose. No a Monti bis' : 'No a un governo tecnico, sì a un governo a tempo, partendo da chi ha vinto le elezioni'. Matteo Salvini , subito dopo il congresso federale della Lega, ribadisce la linea che proporrà lunedì al ...

Rosato : “Proporzionale? Ci sarebbe governo M5S-Lega - bello!”. Gomez : “Sta confessando di fare le leggi elettorali contro qualcuno?” : Faccia a faccia tra Peter Gomez ed Ettore Rosato, esponente del Pd e ideatore dell’attuale legge elettorale, a Piazza Pulita su La7. Si parla di voto anticipato e di legge elettorale: Rosato, che ha dato il nome all’attuale legge elettorale ha invitato ad una riflessione: “Se qualcuno ha un accordo per una legge migliore si faccia avanti. Bersani voleva il proporzionale puro, pensate che situazione avremmo oggi”. Di ...

Pd - Rosato : "Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S - ma Di Maio non può fare premier" : Ettore Rosato, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita , La7, , parla della possibilità di dialogo con il M5S: "Non mettiamo il veto a fare un governo in cui ci siano i 5 stelle. Abbiamo detto che ...

Pd - Rosato : “Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S - ma Di Maio non può fare premier” : Ettore Rosato, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita (La7), parla della possibilità di dialogo con il M5S: “Non mettiamo il veto a fare un governo in cui ci siano i 5 stelle. Abbiamo detto che per quanto ci riguarda, per noi Di Maio non può fare il premier” L'articolo Pd, Rosato: “Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S, ma Di Maio non può fare premier” proviene da Il Fatto Quotidiano.