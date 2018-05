L' ultimo eliminato di Amici 2018 che nessuno si aspetta!

gossippiu

(Di venerdì 11 maggio 2018) Sarà Biondo l'di sabato 12 maggio ad? Rudy Zerbi potrebbe essersi dato la zappa sui piedi chiedendo una sfida interna e diretta tra Carmen ed Emma, perché adesso questo metodo di eliminazione verrà esteso a tutti i concorrenti ancora in gara! Se Biondo venisse, sarebbe il karma a colpire il professore che sta facendo di tutto per portare il suo pupillo in finale; alla vittoria è un po' difficile, perché Biondo non è molto amato tra il pubblico di, pubblico inteso nella sua totalità e non soltanto da 18 anni in giù. È stato evidente a tutti sin da subito che Rudy stia cercando il modo per mandare avanti Biondo il più possibile ed eliminare i suoi diretti concorrenti, i cantanti che hanno più talento di lui e due finaliste assicurate erano proprio Emma e Carmen: una delle due verrà eliminata sabato, invece, e a questo punto potrebbe succedere la stessa ...