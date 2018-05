Luigi Licari | così è stato pestato il vigile urbano di Catania | “Stavo per morire”

Antonio Licari canta Luigi Tenco e conquista J-Ax con la Blind assoluta in Vedrai Vedrai : Antonio Licari canta Luigi Tenco e conquista la giuria. Il giovane talento, già visto a Ti lascio una canzone, ha scelto di puntare su un grande classico della nostra tradizione, proprio nei giorni in cui il cantautore genovese avrebbe compiuto 80 anni. Si è trattato di un'audizione molto speciale, dal momento che i giudici non hanno potuto vedere Antonio ma solo sentirne la voce, nemmeno quando hanno deciso di girarsi per proporre di entrare ...