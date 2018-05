Lorena | diventata mamma dopo la leucemia

vanityfair

(Di venerdì 11 maggio 2018) So di essere stata fortunata: so di essere una delle poche nonne che possono raccontare ai nipoti di avere preso, da bambina, la, e di essere guarita. Quando me la diagnosticarono, nell’ottobre 1969, avevo undici anni. Stavo male, avevo avuto una febbre sospetta, e il medico aveva ordinato ai miei genitori di farmi fare degli accertamenti. Mi fecero un prelievo, e io ricordo che il buco continuava a sanguinare. L’esito dell’esame confermò l’ipotesi peggiore: avevo lalinfoblastica acuta. I miei genitori non volevano dirmelo, ma io sentivo i loro dialoghi con i medici: mi avevano dato 48 ore di vita. In quell’anno, però, dal St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis, arrivò alla clinica pediatrica De Marchi di Milano la notizia della disponibilità di un protocollo sperimentale per la cura delladel bambino, e in particolare nella forma che mi aveva ...