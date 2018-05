Lorella Cuccarini contro Rai 2 per The Voice Fan Caraoke | slitta la messa in onda | il

Lorella Cuccarini sbotta per Fan Caraoke : il direttore di Rai2 si scusa : Lorella Cuccarini contro Rai2: “Senza parole” Lorella Cuccarini sbotta contro Rai2. Il motivo? Ieri sera, la finalissima di The Voice of Italy 2018 è andata in onda fino a tardi e la puntata di Fan Caraoke (con lei protagonista) è stata trasmessa praticamente a notte fonda. La Cuccarini, però, non l’ha fatta passare liscia a […] L'articolo Lorella Cuccarini sbotta per Fan Caraoke: il direttore di Rai2 si scusa proviene da ...

FanCaraoke tarda la messa in onda - Lorella Cuccarini polemizza : "Senza parole" : Quella che sarebbe dovuta essere una normale messa in onda del terzo appuntamento con FanCaraoke, condotto da Andrea Perroni con Brenda Lodigiani, diventa un'estenuante attesa. Come sappiamo, ieri sera si è svolta la finale della quinta edizione di The voice of Italy, iniziata alle 21:20, ma con la chiusura prevista attorno alle 23:35 per lasciare spazio al programma di seconda serata, ma così non è stato.La prima e unica diretta di ...

Amici - Marco Garofalo : morto il coreografo/ Il ricordo di Lorella Cuccarini e Giovanna Civitillo : Si è spento alla soglia dei suoi 62 anni il ballerino e coreografo Marco Garofalo: il ricordo delle ballerine di Amici, Elena D'Amario e Giulia Pauselli.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 11:03:00 GMT)

“Il tumore è spaventoso”. Cuccarini a nudo. È arrivato all’improvviso e tutto ha preso una piega inaspettata. Lorella è straordinaria : “La vita è cambiata così” : Ormai sono passati molti anni da quel periodo difficile per la loro salute. Lorella Cuccarini e Vittoria Belvedere condividono infatti un problema legato all’asportazione della tiroide. Le due bellissime star dello spettacolo italiano hanno raccontato la loro vicenda, anche per diffondere conoscenza su questo problema e rassicurare che soffre della stessa problematica. La ballerina più amata dagli italiani è stata costretta ad ...

Il primo incontro tra Pippo Baudo e Lorella Cuccarini : 'Posso farti un provino?' - 'Sì ma vengo con mamma' : Pippo Baudo e Lorella Cuccarini si sono ritrovati sulle poltrone di Che Tempo che Fa di domenica 15 aprile per un'intervista con Fabio Fazio tra ricordi ed aneddoti. Baudo ha raccontato anche come ...

Cuccarini e Baudo ricordano gli esordi di Lorella : “La notai ad una convention e le chiesi un provino”. Ecco come rispose : Un affettuoso e divertente ritrovo quello fra Lorella Cuccarini e Pippo Baudo che a Che Tempo che Fa su Rai 1 hanno ricordato con Fabio Fazio gli inizi della carriera di Lorella. Il suo scopritore fu proprio Baudo che la notò durante una convention e le chiese subito un provino. Ma la giovanissima Lorella era un po’ intimidita e sospettosa nel trovarsi al centro dell’attenzione di uno showman così affermato e alla sua proposta rispose ...

Programmi TV di stasera - domenica 15 aprile 2018. A Che Tempo Che Fa Alvaro Soler - Carmen Consoli - Pippo Baudo e Lorella Cuccarini : Alvaro Soler Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Il re delle hit estive Alvaro Soler sarà ospite nello studio di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Il cantautore spagnolo presenterà il suo ultimo singolo “La Cintura”, che anticipa l’album in uscita a settembre. E, ancora, ospiti Carmen Consoli, di cui è uscito in questi giorni il nuovo album intitolato “Eco di Sirene”, una raccolta contenente le sue canzoni più belle con un nuovo arrangiamento, e ...

