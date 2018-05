Lombardia | frana del Gallivaggio | formalizzata la richiesta dello stato di emergenza

meteoweb.eu

: ANSA Lombardia: Wine& food contro isolamento dopo frana - Notizie_Milano : ANSA Lombardia: Wine& food contro isolamento dopo frana - AnsaLombardia : Wine& food contro isolamento dopo frana. Iniziative enogastronomiche per rivitalizzare economia locale | #ANSA -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Il presidente della Regioneformalizzato ladidialla presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento di protezione civile in merito alladel(Sondrio) nel Comune San Giacomo Filippo che, da fine aprile, ha creato una situazione di grave disagio agli abitanti della zona, in particolare ai sovrastanti Comuni di Madesimo e Campodolcino, e arrecato danni alle attività produttive dell’alta Valle Chiavenna. “Il positivo accoglimento dellaregionale – si spiega in una nota – consentirebbe l’adozione di misure straordinarie nell’affidamento e gestione dei lavori per intervenire rapidamente sullaazzerando i rischi di interruzione della sottostante viabilità statale, nonché di danno ai fabbricati religiosi e civili presenti sul posto, in questo momento evacuati. Tra gli obiettivi, ...