Lo scrittore Massimo Carlotto condannato per omicidio e poi graziato condurrà un

(Di venerdì 11 maggio 2018) Al termine di una delle vicende giudiziarie più lunghe e intricate della storia della Repubblica, venne giudicato colpevole ea 18 anni di carcere. Dopo sei, vennedal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, tornò in libertà ed è stato riabilitato. Da allora, per, è iniziata la vita dadi gialli e ora è stato ingaggiato dalla Rai come conduttore del programma Real Criminal Minds, una trasmissione ispirata ai crimini di veri serial killer. Una scelta, quella della tv di Stato, diventata un caso dopo l’annuncio de Il Giornale e l’intervento del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che si è detto “indignato”. Perché il 20 gennaio 1976, ex militante di Lotta Continua, venne accusato dell’della sua fidanzata Margherita Magello. La donna, 24 anni, venne ...