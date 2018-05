Lo scanner che legge il cervello Un casco in grado di studiare i neuroni

Storia di Romolo - l'esperto di scanner che ha sconfitto Autostrade : Romolo Donnini non vuole illudersi fino infondo ma sotto sotto festeggia: la Corte d’Appello ha sancito che il tutor installato da Autostrade è una “contraffazione” del suo brevetto. Non solo: va rimosso e Autostrade dovrà pagargli 500 euro per ogni giorno di ritardo. “Dopo tutti questi anni di battaglie legali, uno rimane soddisfatto a vedersi riconosciute le proprie ragioni”, commenta al Corriere ...

Uno scanner per l’atmosfera : sviluppata tecnologia laser in grado di rilevare sostanze tossiche nell’aria : Immaginiamo di poter ottenere una radiografia completa del cielo sopra le nostre teste. scannerizzare ogni metro cubo di aria per individuare eventuali pericoli, agenti tossici o sostanze chimiche potenzialmente dannose: è esattamente l’obiettivo di un gruppo di ricerca coordinato dall’Università della Florida Centrale, che ha sviluppato un vero e proprio scanner per l’atmosfera terrestre. Gli scienziati hanno utilizzato una tecnologia laser a ...

Ecco il casco indossabile che fa lo scanner al cervello : A differenza dei suoi predecessori, può sbirciare i neuroni anche quando siamo in movimento. Aprendo a una nuova frontiera della diagnosi

Ecco il casco indossabile che fa lo scanner al cervello : Potrebbe dare un grosso contributo allo studio del cervello, mettendo in luce i meccanismi che consentono ai neuroni di “parlare” gli uni con gli altri anche mentre siamo in movimento. È lo strano copricapo che vedete in questo video: un vero e proprio scanner cerebrale. A differenza dei classici strumenti per la magnetoencefalografia, grossi (almeno) quanto un casco per parrucchiera, poltrona inclusa, è portatile e si indossa, permettendo di ...

Salute : 22enne crea scanner 3D che scova le malattie del cuore in 90 secondi : Peeyush Shrivastava, 22enne di Cincinnati, ha lasciato gli studi e fondato una società di biotecnologie, la Genetesis: ha sviluppato uno scanner 3D in grado di scoprire le malattie cardiache in 90 secondi. Il giovane ha ribattezzato la sua creatura “Faraday”: è in grado di creare migliaia di mappe tridimensionali del cuore e orientare i medici su quali sono le cause del dolore al petto. Nel 2016 Shrivastava e il suo team hanno ...