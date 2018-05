L' Italia fa la festa alle mamme | il primo figlio a 31 anni

Ciclismo Enna in festa e bagno di folla per il passaggio del Giro d'Italia : Quindi una bella pagina di sport e colore per la città di Enna che grazie alla presenza dei media in particolare la Rai ha avuto anche un bella vetrina in tutto il mondo.

Partanna - cittadina in festa per il passaggio del Giro d'Italia 2018 : Alle 14 è poi seguito l'arrivo della carovana, accompagnata da danze e spettacoli realizzati dai ragazzi e dalle ragazze del Giro e dagli eventi collaterali promossi dal Comune. A condurla una ...

Coppa Italia - festa bianconera sui social : "Volevamo vincere. Volevamo infrangere un altro record. Volevamo ribadire che noi siamo la Juve". Con queste parole affidate ai social il capitano bianconero, Gianluigi Buffon , ha festeggiato la ...

Festa della mamma - "Le Equilibriste". Rapporto di Save the Children sulle mamme Italiane : La Ong ha presentato il Rapporto sulla condizione delle mamme italiane in vista della Festa di domenica. Bolzano e Trento in vetta, ultimi posti per le regioni del sud

Genoa in festa : 120 anni fa il primo scudetto della storia Italiana : E la Coppa d'Onore, donata ai rossoblù nel 1900 dal Duca degli Abruzzi, torna a casa dopo un lungo peregrinare

JUVENTUS CAMPIONE D'Italia SE/ Napoli a -6 - festa scudetto contro la Roma? : La JUVENTUS non ha ancora vinto il settimo scudetto consecutivo, ma il 2-2 del Napoli contro il Torino lo avvicina sensibilmente: adesso ai bianconeri basta un punto nelle ultime due gare(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:20:00 GMT)

VIDEO Volley - Perugia Campione d’Italia : Ivan Zaytsev segna il punto scudetto! La festa dei Block Devils : Perugia ha vinto lo scudetto di Volley maschile, i Block Devils sono Campioni d’Italia dopo aver sconfitto Civitanova nella gara5 di Finale. I ragazzi di Lorenzo Bernardi sono stati strepitosi davanti alla bolgia del PalaEvangelisti e hanno chiuso i conti con grandissima disinvoltura. A segnare il punto dello scudetto è stato Ivan Zaytsev che ha marcato gli ultimi tre attacchi e ha mandato in visibilio una città intera: lo Zar era ...

Festa della mamma - TrenItalia : si viaggia in due al prezzo di uno : Trenitalia quest'anno vuole celebrare le mamme con una particolare promozione che consentirà, il 12 e 13 maggio prossimi, di viaggiare in due pagando un solo biglietto. In concomitanza con la Festa ...

Festa della mamma : Fondazione Telethon e UILDM nelle piazze di tutta Italia con i Cuori di Biscotto : Al centro le “mamme rare” e il loro impegno verso le sfide quotidiane che la vita impone: il 5 e il 6 maggio al via “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone che vivono con una malattia neuromuscolare. Le protagoniste della campagna sono quattro mamme: una volontaria, una ...

Festa dei lavoratori - ma l'Italia è in coda per l'occupazione giovanile : C'è anche il tasso di occupazione femminile, fermo a meno del 50%, peggio di noi solo la Grecia. Gentiloni: 'Il lavoro deve essere la prima sfida per chi governa' -

“Terribile”. Giornata di festa si trasforma in tragedia. Italiani intrappolati a 3.100 metri per tutta la notte. Quello che i soccorritori si sono trovati davanti agli occhi è sconvolgente : Un’escursione in alta quota che, da Chamonix, doveva condurli a Zermatt, percorrendo quella che viene definita “la regina delle traversate di scialpinismo”, si è trasformata in tragedia, in territorio svizzero, domenica per un gruppo di 14 alpinisti. Di nazionalità italiana, francese e tedesca. Il bilancio sale a 5 morti. Si tratta di Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante di scuola superiore ed esperta alpinista; ...

Manifestazioni in tutta Italia per l’1 maggio : i rider scendono in piazza : Sciopero dei ciclofattorini: i rider scendono in piazza a Torino, Milano e Bologna. A Prato manifestazione generale dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, con lo slogan "Sicurezza: il cuore del lavoro".Continua a leggere

Allerta Meteo - la Festa del Lavoro scatena un violento ciclone Afro-Mediterraneo sull’Italia : torna il maltempo : 1/37 ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari chiusa per la festa del lavoro (1 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI resta chiusa per la festa del lavoro. Solo Londra rimarrà aperta insieme a Wall Street, ma non sono previsti dati macroeconomici rilevanti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 03:51:00 GMT)