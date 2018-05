L’ex presidente catalano Carles Puigdemont ha indicato un suo possibile successore

Trentino-Alto Adige - rinviati a giudizio per i maxi vitalizi L’ex presidente del consiglio regionale e il suo consulente : Rosa Thaler e Günther Tappeiner sono stati rinviati a giudizio per abuso d’ufficio e truffa ai danni della Regione Trentino Alto Adige. Sono loro gli architetti dei vitalizi d’oro, la legge del 2012 che prevedeva una maxi liquidazione da oltre 90 milioni di euro da dividere tra 130 consiglieri delle Province di Trento e Bolzano. Lo scandalo scoppiò solo nel febbraio 2014, quando venne rese nota la lista con le cifre che i politici stavano ...

Trump - L’ex medico : “Fu il presidente a scrivere la lettera che certificava il suo ‘straordinario’ stato di salute” : Dicembre 2015. Campagna per le primarie del partito Repubblicano. Il medico personale di Donald Trump Harold Bornstein rilascia una lettera alla stampa in cui certifica lo “straordinario” stato di salute del futuro presidente degli Stati Uniti d’America. Ma ora, a distanza di più di due anni, si scopre che quella lettera era falsa. O meglio, che fu lo stesso Trump a dettarla al suo medico. Parola per parola. “Negli ultimi ...

L’ex presidente del Perù Ollanta Humala e la moglie sono stati rilasciati di prigione - dopo nove mesi di detenzione preventiva per accuse di corruzione : Lunedì L’ex presidente del Perù Ollanta Humala e sua moglie Nadine Heredia sono stati rilasciati di prigione, dopo nove mesi di detenzione preventiva per accuse di corruzione. Humala, presidente peruviano dal 2011 al 2016, era stato arrestato insieme a sua The post L’ex presidente del Perù Ollanta Humala e la moglie sono stati rilasciati di prigione, dopo nove mesi di detenzione preventiva per accuse di corruzione appeared first on Il Post.

È morto L’ex vicepresidente di Confindustria Pietro Marzotto - aveva 80 anni : Pietro Marzotto, già capo dell’omonimo gruppo industriale del tessile e vicepresidente di Confindustria, è morto giovedì 26 aprile a Venezia. Marzotto – che aveva 80 anni –era stato ricoverato in ospedale a inizio settimana per delle “complicazioni cardiache e polmonari”, The post È morto l’ex vicepresidente di Confindustria Pietro Marzotto, aveva 80 anni appeared first on Il Post.

Napolitano ricoverato in ospedale - come sta?/ Ultime notizie Roma - problema al cuore per L’ex presidente : Napolitano ricoverato in ospedale, come sta? Ultime notizie Roma, problema al cuore per l’ex presidente. Un forte dolore al petto per il 92enne uomo politico, ora al San Camillo(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:20:00 GMT)

George H. Bush - L’ex presidente ricoverato in terapia intensiva. Solo tre giorni fa i funerali della moglie : l’ex presidente americano George H. Bush, 93 anni, è ricoverato in terapia intensiva in Texas per un’infezione del sangue. “Sta rispondendo ai trattamenti medici e sembra potersi riprendere”, ha dichiarato in una nota il portavoce Jim McGrath. Ma secondo altre fonti vicine alla famiglia le sue condizioni sono critiche. Il ricovero è avvenuto domenica 22 aprile, il giorno dopo i funerali della moglie Barbara Bush, morta la ...

L’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush - 93 anni - è stato ricoverato in ospedale : L’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush, 93 anni, è stato ricoverato domenica 21 aprile nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Houston: ha un’infezione che si è diffusa nel suo sangue. Lo ha detto il portavoce della famiglia The post L’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush, 93 anni, è stato ricoverato in ospedale appeared first on Il Post.

Lula in carcere - L’ex presidente del Brasile si è consegnato. Fuochi d’artificio degli avversari politici : Prima notte in carcere per Luiz Inacio Lula da Silva, primo ex-presidente del Brasile in carcere per un crimine comune. Lula dovrà scontare una condanna a 12 anni di carcere. Sebbene i presidenti brasiliani della storia recente siano regolarmente finiti nei guai – imputati, fatti crollare da un colpo di stato e persino da un solo suicidio – Lula è stato il primo a essere condannato per corruzione e incarcerato. La sua nuova casa è ...

Prima la messa - poi il pranzo e la partita : L’ex presidente brasiliano Lula prende tempo per non consegnarsi alla polizia : Prima la messa, poi il pranzo e la partita: l’ex presidente brasiliano Lula prende tempo per non consegnarsi alla polizia Prima la messa, poi il pranzo e la partita: l’ex presidente brasiliano Lula prende tempo per non consegnarsi alla polizia Continua a leggere

Finpiemonte - arrestato L’ex presidente Gatti Chiamparino : “Siamo stati noi a denunciare i fatti” : l’ex presidente di Finpiemonte Fabrizio Gatti è stato arrestato questa mattina per peculato. La vicenda è quella collegata all’esposto fatto dall’attuale presidente della finanziaria regionale, Stefano Ambrosini, per un ammanco di 6 milioni e mezzo di euro. ...

Finpiemonte - arrestato L’ex presidente Fabrizio Gatti : “Ha sottratto 6 milioni per salvare la sua società dal fallimento” : I militari della polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Torino hanno arrestato stamattina tre imprenditori con l’accusa di peculato continuato e “aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità”: hanno fatto uscire dalle casse di Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte, sei milioni di euro con tre bonifici. In carcere è finito l’ex presidente, Fabrizio Gatti, insieme a due uomini che lo hanno aiutato a evitare ...