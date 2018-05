Lenovo Z5 è il nuovo e bellissimo smartphone full screen senza notch

EverCam è un sistema di telecamere di sicurezza con super batteria e Lecoo è il nuovo brand di Lenovo per smart home : EverCam è un dispositivo realizzato da Eufy (un'azienda di Anker) e che può contare su un'enorme batteria che dovrebbe garantire fino ad un anno di utilizzo L'articolo EverCam è un sistema di telecamere di sicurezza con super batteria e Lecoo è il nuovo brand di Lenovo per smart home proviene da TuttoAndroid.

A meno di 20 euro il nuovo Lenovo Watch 9 : dettagli e funzionalità : Spazio anche al Lenovo Watch 9, uno smartwach a metà strada tra l'analogico e lo 'smart', e dal prezzo decisamente interessante: a partire dal prossimo 23 marzo basteranno appena 20 euro, anche meno, per portarselo a casa, se solo abitaste nel territorio asiatico. Un leggero strato di vetro zaffiro per il Lenovo Watch 9, cosa che gli dona un'ottima resistenza. Comodo il cinturino, realizzato in silicone, mentre la ghiera è rivestita da ...