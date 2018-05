L' Eni non teme l' Iran e alza il dividendo

Eni - Descalzi : crediamo in Saipem - non è il momento di vendere : Teleborsa, - "Non è assolutamente il momento di vendere" Saipem. Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato della controllante Eni, Claudio Descalzi , in occasione dell'assemblea degli azionisti, ...

Ebola : la vaccinazione di massa non è realistica per prevEnire le epidemie : I programmi di vaccinazione preventiva di massa non sono un’opzione realistica nella battaglia per prevenire nuovi focolai di Ebola, ha dimostrato un team di ricerca guidato dall’Università del Kent (Gb). I risultati arrivano mentre l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato una nuova epidemia del virus nella Repubblica Democratica del Congo, con 17 morti accertati. Il team ha analizzato le prospettive di efficacia di ...

Perché i box auto non sono più un investimento convEniente : Doveva rappresentare uno degli investimenti più fruttuosi invece negli ultimi anni il box auto nelle grandi città ha perso parte del suo valore, al punto che molti italiani decidono di venderlo. E ...

Ginnastica - come sta Vanessa Ferrari? Le novità sui tendini d’Achille e il controllo medico : “Bene ma non bEnissimo” : Vanessa Ferrari sta proseguendo nella sua lunga attività di riabilitazione dopo l’infortunio patito ai Mondiali 2017 e la conseguente operazione ai tendini d’Achille. La Campionessa del Mondo 2006 si è sottoposta a un controllo e il responso non è stato dei migliori: “Bene ma non benissimo“ come ha scritto lei stessa sui suoi profilo social. In entrambi i tendini della 27enne bresciana sono presenti edema e ...

Nintendo Switch Online : bene ma non bEnissimo - editoriale : Finalmente conosciamo i dettagli del servizio Online che Nintendo ha pensato per Switch, preannunciato già quando la console venne lanciata sul mercato lo scorso anno: 3,99 euro al mese per giocare Online, avere una selezione di giochi per NES e poter salvare i dati sul cloud. Tutto bene, insomma, e un prezzo decisamente interessante (c'è anche l'opzione di 7,99 euro per il trimestre e di 19,99 euro per l'anno intero), sicuramente molto ...

Roma - Libera contro nuovo regolamento sui bEni confiscati : “Impastato non avrebbe potuto partecipare ai bandi” : Gli immobili confiscati alla mafia nel territorio di Roma potrebbero essere destinati in parte “a finalità lucrative”, seppure “in via residuale”. Concetto, quest’ultimo, che andrebbe specificato e che invece viene proposto con una “pericolosa indeterminatezza”. La Rete dei Numeri Pari, movimento nazionale per la giustizia sociale e contro le disuguaglianze che vede fra i capofila Libera di Don Ciotti, critica il Campidoglio per la mancata ...

Lavorare di notte altera 20 mila gEni. Il corpo non riesce ad adattarsi ai nuovi schemi : I turni lavorativi notturni, a lungo andare, possono avere un impatto negativo sulla salute del lavoratore. E' quanto rilevato da un team di ricercatori della Douglas Mental Health University ...

'The Happy Prince' : accostarsi al gEnio non rende gEniali : Due sono sempre stati i grandi demoni da combattere per il celebre Oscar Wilde: la superficialità e la noia. «La superficialità è il difetto supremo. Tutto quello che si riesce a capire a fondo è giusto» – scriveva nel De Profundis – e con molta probabilità Rupert Everett con il suo The Happy Prince ha fatto in modo che i tanto temuti demoni dell’autore irlandese avessero la meglio. Il film – di genere drammatico, e dal carattere storico, ...

La Regione : «Ora i militari sui trEni» - ma l'idea non convince i sindacati : «Situazione fuori controllo. È sempre più difficile lavorare». Il giorno dopo l'ennesima aggressione a un capotreno e a un poliziotto i ferrovieri si lasciano sfuggire poche parole per timore di ...

Il bimbo che “non esiste” : gEnitori condannati a 3 anni. Ma continuerà a stare con la madre : La storia del piccolo di sei anni era emersa per caso nel 2016 in una borgata di Moncalieri, vicino Torino: mai registrato all'anagrafe, né vaccinato, né iscritto a scuola. Il padre ha anche perso la potestà genitoriale.--Non aveva la carta d’identità, non era mai andato a scuola e non era mai stato sottoposto a visite mediche. Solo per caso i carabinieri, che avevano bussato alla porta per notificare un atto, si erano resi conto che della sua ...

“Non respira - presto!”. Paura per un bimbo di 1 mese e mezzo. Quando i soccorsi arrivano sul posto la situazione sembra subito difficile - poi il lampo di gEnio e si scongiura il peggio. Ecco che cosa ha rischiato di farlo morire : sembrava una giornata normale poi, mentre erano in chiesa, il loro piccolino di un mese e mezzo ha iniziato a stare male. Le orecchie si sono improvvisamente gonfiate, poi le labbra e gli occhi. Quindi il respiro che si è fatto sempre più affannoso. Mamma e papà non hanno aspettato un attimo e subito hanno hanno allertato immediatamente il 118.Sul posto, erano da poco passate le 11, sono giunti in una manciata di minuti l’elisoccorso, ...

Perché non abbiamo ancora incontrato gli aliEni? Forse a causa della super gravità : (Foto: NASA Ames/JPL-Caltech. Rappresentazione artistica di Kepler-69c) Forse gli alieni esistono e abitano in esopianeti neanche troppo distanti da noi, ma non riescono a contattarci e a raggiungerci a causa di barriere fisiche, come una gravità eccessiva, che li vincola al suolo. Questa la nuova ipotesi stesa in complicate formule teoriche dallo scienziato Michael Hippke, ricercatore affiliato al Sonneberg Observatory in Germania. Un viaggio ...