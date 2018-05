Lega-M5S | governo dei contenuti Sicurezza | tassazione e esteri Al centro non ci sono le

Casaleggio : "Contratto Lega-M5S sarà votato online" : "Quando parliamo del contratto di governo, il modello adottato è quello tedesco": in Germania "è stato ratificato dagli iscritti Spd. Noi lo faremo in modo un po' meno costoso, lo faremo online ". Lo ...

Chi è Massolo - in pole per la premiership del governo Lega-M5S : Sondato nei giorni scorsi e gradito anche al Quirinale, il presidente di Fincantieri e dell'Istituto di politica internazionale, è una figura che coniugherebbe l'europeismo e il sovranismo. Massolo ...

Governo M5s-Lega - oggi il Pd gioisce. Ma una volta sarebbe sceso in piazza : Noto una variazione sul tema del pensiero politico del M5s, anzi forse una virata, anzi direi meglio una inversione a U: dal “contro tutti” al “ci va bene tutto”. Il via libera di Luigi Di Maio a Silvio Berlusconi (sì, bla bla bla, solo per l’appoggio esterno), arriva dopo una serie ondivaga di aperture alla Lega prima e al Partito democratico poi. Tutti danno ormai per scontato un Governo Lega-M5s, pare che ora il problema siano solo le ...

Chi è Giampiero Massolo - il possibile presidente del Consiglio del governo M5s-Lega : Movimento 5 Stelle e Lega sembrano vicini all'accordo per formare il nuovo governo e discutono sul nome dell'eventuale presidente del Consiglio. Il candidato che, ad oggi, è quello con più chance è Giampiero Massolo, attuale presidente di Fincantieri e dell'Ispi. Lunga carriera diplomatica e istituzionale alle spalle, ecco chi è Massolo.Continua a leggere

Quando M5S diceva “Mai con la Lega” e “Salvini fa più schifo di Renzi e Berlusconi messi insieme” : L'accordo di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra ormai essere in dirittura d'arrivo. Ma quante volte i pentastellati, Di Maio e Fico in testa, nel corso degli anni hanno dichiarato: "Mai con la Lega"? Molte, moltissime. Ecco una breve carrellata di dichiarazioni ormai contraddette dai fatti.Continua a leggere

Luigi Bisignani sapeva tutto : quando Gianroberto Casaleggio gli disse - 'sarà governo Lega-M5s'. E ora su Matteo Salvini... : Luigi Bisignani lo aveva detto e scritto già nel 2005: il governo? Sarebbe stato Lega-M5s , proprio quello che sta succedendo in questi giorni. E Bisignani ne scrive su Il Tempo , ricordando quanto ...

Pd - Martina : "Presenteremo norma su conflitto d'interessi"/ Renzi : "Promesse M5s-Lega folli e irrealizzabili" : Partito Democratico, Martina: "Presenteremo norma su conflitto d'interessi". L'ex segretario dem Matteo Renzi attacca M5s e Lega: "Promesse folli e irrealizzabili"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:57:00 GMT)

Governo Lega-M5s - bella ciaone : di Marco Gigante La svolta tanto attesa è arrivata. Il Governo Lega–M5s si farà. Dopo un intenso tira e molla che non da ultimo ha visto giravolte, ripensamenti e schizofrenie di ogni tipo, i leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio siederanno a un tavolo per nominare l’imminente squadra di Governo. Tutto risolto dunque? Non proprio. E per diverse ragioni. Innanzitutto, perché se l’intento era quello di mettere “fuori gioco” Silvio ...

Governo M5S-Lega - il primo scoglio sarà una manovra da almeno 30 miliardi : Con un Governo Lega-M5s il conto della prossima legge di Bilancio partirebbe da almeno 30 miliardi con lo stop alle clausole Iva (12,5 miliardi), il superamento della legge Fornero (da 5-8 miliardi), l’avvio del reddito di cittadinanza (2 miliardi) il ricorso alla flat tax (in versione soft), le misure per imprese, scuola e lavoro, oltre alla copertura delle cosiddette spese indifferibili...

Governo M5s-Lega - nuovo incontro tra Salvini e Di Maio : "Sono per chiudere il prima possibile: più tardi mi vedo con Di Maio". Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando il suo ufficio al gruppo del Senato. Sono ore decisive per la ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : se non riusciamo si vota. Ipotesi Massolo premier : Ferve il lavoro per la nascita del Governo M5S-Lega . Dopo l' intesa sul programma , dai migranti alla flat tax, resta da definire il nodo premiership . In pole c'è il diplomatico Giampiero Massolo , ...

Marescotti : "Patto M5s-Lega? I grillini perderanno il mio voto" : L'intesa tra Movimento Cinque Stelle e Lega per la formazione di un nuovo governo di fatto crea qualche malumore tra gli elettori grillini. Come ha già ricordato ilGiornale , la base di fatto è ...

'Lega-M5s devono rispettare le loro folli promesse' - Renzi - : Roma, 11 mag. , askanews, 'Oggi tanti dicono: il governo Lega-CinqueStelle non piace all'Europa. Probabile, dico io. Aggiungo: non piace nemmeno a me, nemmeno a molti di noi. Ma dobbiamo parlarci ...