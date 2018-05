' Lega-M5s devono rispettare le loro folli promesse' | Renzi

Governo M5S-Lega - Di Maio : se non riusciamo si vota. Ipotesi Massolo premier : Ferve il lavoro per la nascita del Governo M5S-Lega . Dopo l' intesa sul programma , dai migranti alla flat tax, resta di definire il nodo premiership . In pole c'è il diplomatico Giampiero Massolo , ...

Chi è Giampiero Massolo - in pole per la premiership del governo Lega-M5S : Dopo aver lasciato l'incarico il 29 aprile 2016, il 22 novembre viene eletto presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale , ISPI, a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Renzi : "Governo Lega-M5S non piace all'Europa? Gli italiani hanno scelto" : Matteo Renzi, ormai ex segretario del PD, è tornato a parlare tramite il proprio account Facebook. Il governo Lega-Movimento 5 Stelle è ormai alle porte e a quanto pare l’esponente dem è soddisfatto. Nei giorni scorsi, infatti, la stampa ha riportato di una telefonata di Renzi, mai smentita, a Matteo Salvini: “Possibile che non riusciate a convincere Berlusconi per lasciarvi fare il governo?”. Un ritorno anticipato alle urne, infatti, sarebbe ...

Governo Lega-M5s : il totopremier e il totoministri : Lega e Movimento 5 Stelle al lavoro per la squadra di Governo e per il contratto di Governo, dopo il critico via libera concesso da Silvio Berlusconi alla nascita di un esecutivo giallo-verde: “se sono capaci che facciano” ha fatto sapere il Cav. Ma, ha aggiunto, non contino sulla fiducia di Forza Italia. totopremier e totoministri del Governo Lega-M5s?Intanto, come consuetudine, impazzano il totopremier e totoministri, con Salvini e Di ...

Governo con Lega e M5s : idea Massolo primo ministro : Dal 2017 inoltre Massolo è anche presidente dell'Ispi, Istituto di politica internazionale. Per quanto riguarda gli altri nomi Vincenzo Spadafora , già consigliere politico di Luigi Di Maio e oggi ...

Renzi : 'Lega e M5S mantengano le loro folli promesse' - : L'ex segretario del Pd, con un post su Facebook, ha commentato l' ipotesi di un esecutivo targato Di Maio-Salvini : "Il loro accordo svelerà distanza tra riforme e promesse folli". L'ex premier ha ...

Governo Lega-M5S - continua il totonomi. I possibili ministri : Tre giorni per il futuro Governo giallo-verde. Lega e M5s trattano ma, per il premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio pensano a un 'nome terzo'. La road map ha tappe fisse: oggi e domani nuovi ...

M5S-Lega alla ricerca del premier è il giorno del vertice tra Di Maio e Salvini : ... Luigi Di Maio Matteo Salvini © Riproduzione riservata 11 maggio 2018 Articoli Correlati precedente successivo Il Colle fissa paletti su Europa ed economia

Renzi a Ue - M5S-Lega? Ora tocca a loro : ANSA, - ROMA, 11 MAG - "Oggi tanti dicono: il governo Lega-CinqueStelle non piace all'Europa. Probabile, dico io. Aggiungo: non piace nemmeno a me, nemmeno a molti di noi. Ma dobbiamo parlarci ...

Renzi : “Lega-M5s - promesse folli e irrealizzabili. Non daremo la fiducia al governo” : “Devono rispettare le promesse folli e irrealizzabili che hanno lanciato e rilanciato sui social e nelle piazze: riusciranno a fare una sola aliquota al 15% (flat tax) e dare 1.680€ netti al mese alle famiglie senza lavoro con due figli? Cosa racconteranno a chi farà la fila per il reddito di cittadinanza?”. All’indomani dell’apertura del tavolo Lega–M5s sulle convergenze per un programma di governo, Matteo Renzi su ...

Renzi ora lancia la sfida : "Lega e M5s mantengano le loro folli promesse" : 'Salvini e Di Maio hanno la maggioranza in Parlamento, con buona pace di chi diceva che il Movimento Cinque Stelle è un partito di sinistra', ora 'tocca a loro', adesso 'devono rispettare le promesse ...

Chi è Giampiero Massolo - in pole per la premiership del governo Lega-M5S : Giampiero Massolo , presidente di Fincantieri e dell'Istituto di politica internazionale, è il nome che si sta imponendo con più insistenza per il ruolo di ministro degli Esteri ma anche di presidente del Consiglio del governo M5S-Lega . Sondato nei giorni scorsi e ...

M5S-Lega alla ricerca del premier è il giorno del vertice segreto tra Di Maio e Salvini : ROMA - Tre giorni per arrivare a un compromesso. Per mettere un punto alla trattativa. Per far nascere il governo a trazione Lega-Movimento Cinque Stelle. Salvini e Di Maio trattano, su tutto: dai ...

M5S-Lega - lo strano caso del 'patto di desistenza' a Vicenza : Potrebbe essere il primo effetto collaterale dell'accordo M5S-Lega. Una sorta di patto di desistenza fra i due alleati del nascente governo giallo-verde in una delle principali città del Nord, ...