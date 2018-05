Lega e M5s rassicurano l' Ue ​Resta il nodo sul premier

Governo M5s-Lega - nuovo incontro tra Salvini e Di Maio : resta il nodo premier : nuovo vertice per Di Maio e Salvini alla Camera, in cui si registrano ampie convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, legge Fornero, migranti e conflitto di interesse. resta però il nodo ...

governo Lega m5s nuove elezioni sondaggi : Se si rivotasse oggi, più di 3 italiani su 4 confermerebbero la scelta effettuata il 4 marzo scorso. Il 15% voterebbe in modo differente; quasi uno su 10 dovrebbe pensarci, ma potrebbe anche decidere di restare a casa. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha misurato il peso dei partiti a poco più di 2 mesi dalle elezioni Politiche. Il Movimento 5 Stelle, in crescita, otterrebbe oggi il 34%; la lega, ...

Governo Lega-M5S - nuovo vertice tra i leader. Salvini : "Incontro con Berlusconi? Vedremo" : Il leader del Carroccio twitta: "intellettuali radical chic, fatevene una ragione". Elsa Fornero sfida i due: "Cambiano la mia legge? Guardano al passato" Romani: "Non sarà opposizione benevola" - di ...

Governo M5s-Lega - il trionfo della demeritocrazia? : Eccoli i nuovi potenti d’Italia. I nuovi padroni. Eppure, vedi i leader di Lega e M5S e non puoi trattenere un pensiero: la storia, l’esperienza e i curricula di questi signori non sembrano affatto più ricchi, anzi, di quelli di milioni di loro coetanei che invece sono senza lavoro. E questi si apprestano a guidare un Paese di 60 milioni di abitanti. A cambiare le nostre vite. Eccola la nuova classe dirigente: gente che pare giunta ...

Forza Italia si tiene le mani libere. Renzi : M5s e Lega mantengano promesse : 'M5s-Lega non piacciono alla Europa? Neppure a me, ma conta il voto'. Loro fanno il governo noi siamo all'opposizione, si chiama democrazia' twitta l'ex segretario Pd. Carfagna , FI, : 'Non voteremo ...

Casaleggio : “Contratto di governo Lega-M5s sarà votato in rete dagli iscritti. Certificazione? Ci stiamo lavorando” : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle, una volta terminato, sarà votato online sulla piattaforma Rousseau. A confermarlo è stato Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del M5s e presidente dell’associazione che gestisce la struttura per la partecipazione in rete. E alla domanda se questa volta, a differenza delle altre, ci sarà una certificazione da parte di una società terza del voto, ha detto: “stiamo lavorando ...

M5S-Lega - vertice alla Camera. Salvini 'Servirà altro incontro su programma'. E il premier è ancora un rebus : ... Luigi Di Maio Matteo Salvini © Riproduzione riservata 11 maggio 2018 Articoli Correlati precedente successivo Il Colle fissa paletti su Europa ed economia

Terminato il nuovo vertice Lega- M5S : Salvini e Di Maio tornano a incontrarsi: per il leader della Lega «bisogna chiudere al più presto». Le convergenze sui punti restano. Ora è caccia al premier|

Nuovo vertice Lega- M5S. Idea 'Premier terzo' - spunta il nome di Massolo : Presidente di Fincantieri, dal 2017 è anche presidente dell'Ispi, Istituto di politica internazionale. Un curriculum di assoluta garanzia per il Capo dello Stato, Bruxelles e le cancellerie mondiali. ...

Renzi : la nostra opposizione a governo Lega-M5s sarà durissima : Roma, 11 mag. , askanews, - Matteo Renzi annuncia una "opposizione durissima" al governo Salvini-Di Maio. Nella enews inviata ai propri sostenitori, l'ex segretario Pd spiega: "Non sarà uno scherzo ...

GOVERNO Lega-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Secondo vertice Di Maio-Salvini : “premier ‘terzo’ entro domenica” : GOVERNO MS5-Lega, ULTIME NOTIZIE, sorpresa Di Maio: “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Sintonia nel Secondo vertice su flat tax e conflitto d'interessi(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:30:00 GMT)

M5S-Lega - Casaleggio : il contratto sarà votato on line : L'eventuale contratto di governo che sarà sottoscritto da M5S e Lega sarà posto ai voti sulla piattaforma on line Rousseau. Lo ha detto Davide Casaleggio in una conferenza stampa in Senato durante la ...