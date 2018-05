Lega di B | No alle seconde squadre | blocchiamo il campionato

BORSA E NUOVO GOVERNO/ Così l'alleanza M5s-Lega aiuta la speculazione contro l'Italia : La percezione che si ha dell’Italia sui mercati in questo momento, visto lo scenario politico, non ci favorisce e rischia di essere pericolosa. PAOLO ANNONI spiega perché(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:03:00 GMT)PATRIMONIALE?/ Facciamocela prima che ce la imponga l'Europa, di P. AnnoniSPY FINANZA/ La guerra interna agli Usa che crea pericoli al resto del mondo, di M. Bottarelli

L'alleanza fra M5s e Lega mette insieme il peggio di ciò che l'Italia ha espresso : Qualora il governo Lega-Movimento 5 Stelle si faccia (periodo ipotetico di secondo tipo) Di Maio deve ringraziare pubblicamente Berlusconi per averlo fatto nascere, se lo fa dimostra di avere comunque stoffa politica e onestà intellettuale, se non lo fa è un ipocrita piccolo piccolo.Comunque il M5S, originariamente puro e duro, oggi pratica il trasformismo più spregiudicato. È evidente per altro verso che Berlusconi ...

Berlusconi - non finisce alleanza Fi-Lega : ... non possiamodare oggi il nostro consenso ad un governo che comprenda ilMovimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in questesettimane di non avere la maturità politica per assumersi ...

Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle - Berlusconi : 'Nessun veto - ma non voteremo la fiducia' - Lega : 'Non rompiamo l'alleanza' : Se però un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i Cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta ...

Verso governo M5s-Lega | Berlusconi : "Non pongo veti ma non voteremo la fiducia" | Salvini : "Non si rompe alleanza" : Svolta per il governo. Salvini e Di Maio hanno chiesto tempo a Mattarella per raggiungere un'intesa. Forza Italia non voterà la fiducia ma valuterà i provvedimenti di volta in volta

Governo - M5s e Lega chiedono più tempo a Mattarella | Salvini : "Non si romperà l'alleanza di centrodestra" : Possibile una svolta per il Governo. Salvini e Di Maio, dopo un vertice a due, chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa. Forza Italia dovrà decidere che posizione prendere in caso di accordo

Bomba Def sul nuovo Governo I dazi già frenano la crescita del Pil Lega-5S alle prese col nodo pensioni : Non ci sono soltanto un'economia in rallentamento con un Pil che, a differenza di quanto messo nero su bianco dal ministro uscente Pier Carlo Padoan, difficilmente raggiungerà la previsione prudenziale dell'1,5% a fine 2018. O, ancora, Segui su affaritaliani.it

Prove di intesa tra M5s e Lega : chieste 24 ore a Mattarella | Salvini : non si rompe l'alleanza di centrodestra : Possibile una svolta per il governo. Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa, forse su un premer "terzo". Berlusconi deve decidere che ti po di posizione prendere in caso di accordo

Sergio Mattarella - l'ultimatum segreto a Lega e M5s : c'è tempo fino alle 17 di oggi : Una giornata decisiva, per le sorti del governo e della legislatura che potrebbe essere la più breve nella storia repubblicana. Ufficialmente, Sergio Mattarella non ha posto ultimatum. Anzi, ha ...

Lega - Giancarlo Giorgetti : 'Se Forza Italia e Silvio Berlusconi danno la fiducia al governo di Mattarella - l'alleanza finisce qui' : Centrodestra sempre più vicino all'esplosione. La Lega, infatti, va in pressing su Forza Italia per tentare in extremis un accordo col M5s e, dunque, evitare il ritorno alle urne già in estate, a ...

Lega - altolà a Berlusconi : «Addio alleanza se sostiene governo del presidente» video Premier donna?|La crisi delle prime volte : Salvini e Giorgetti puntano al ritorno immediato alle urne, che consentirebbe al Carroccio di aumentare i voti. Anche Di Maio conferma il no alla road map del Colle

Il "governo di Mattarella" non ha i numeri : M5s e Lega portano l'Italia alle elezioni : Il governo 'neutrale' proposto dal presidente Sergio Mattarella non sembra avere una maggioranza: il Partito democratico è l'unico ad aver esplicitato il sostegno al governo di garanzia. No da tutto il...