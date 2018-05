Lega-5Stelle | incontro d' intesa Il Premier sarà una terza figura

VIDEO - Governo Lega-5stelle : Le immagini delle trattative : ... si nota che i delegati hanno a portata di mano dei documenti tra cui si intravedono i programmi elettorali sottoposti agli elettori durante la scorsa campagna politica. Che sia questa la volta buona?...

Ore decisive per un governo Lega-5Stelle : chi sarà il Premier? : Colpo di scena. Fino a poco tempo fa sembrava impossibile scongiurare un imminente ritorno alle urne, ma dopo la concessione di altre 24 ore a Di Maio e Salvini, richieste al Presidente Mattarella per cercare di trovare un’intesa, la trattativa per formare un governo questa volta pare essersi avviata. L’accordo tra due sole forze politiche fortemente voluto dal leader pentastellato per escludere senza se e senza ma la partecipazione al governo ...

Governo 5Stelle-Lega - Di Maio e Salvini : "Significativi passi in avanti" : 11.30 - Il primo incontro tra Salvini e Di Maio, iniziato intorno alle 9 e concluso verso le 11, si sarebbe rivelato un piccolo successo. Salvini, all'uscita dalla Camera, ha dichiarato che "sta andando tutto bene". Poco dopo è arrivato il primo comunicato ufficiale, che recita:Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con ...

Governo 5Stelle-Lega - Berlusconi si arrende : È arrivata la svolta che stavano attendendo Salvini e Di Maio: Silvio Berlusconi non si opporrà ad un Governo M5S-Lega. L'ex Cavaliere non voterà la fiducia, ma al tempo stesso non romperà la storica alleanza con la Lega: "Da parte nostra non abbiamo posto e non poniamo veti a nessuno, ma non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un Governo che comprenda il Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in queste settimane di non avere ...

Governo 5Stelle-Lega - oggi il vertice tra Di Maio e Salvini : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontreranno oggi per discutere del contratto di Governo in vista dell'intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un Governo. Sarà proprio questo il primo punto della trattativa, il contratto di Governo tanto sbandierato da M5S nelle ultime settimane.Di Maio ha annullato ieri tutti gli impegni per la giornata odierna proprio per il faccia a faccia con Salvini nella Sala Siani del Palazzo dei ...

Salvini e Di Maio varano il governo Lega-5Stelle : nomi e programma : Molto forti anche le voci intorno a Salvatore Rossi, direttore Generale della Banca d'Italia dal 2013, all'Economia. Oggi Mattarella, incontrando Juventus e Milan alla cvigilia della finale di Coppa ...

Governo - si tratta. Toti (FI) a Berlusconi : «Astensione benevola a Lega-5Stelle» : Il capo politico di M5S «assolve» il leader di FI e se la prende con Salvini, Renzi e Martina. Discussione aperta in Forza Italia. Tajani: «Si voti a settembre»

Governo : Berlusconi sbarra la strada all'esecutivo politico Lega-5Stelle : Il Governo Lega-M5S non s'ha fare. Silvio Berlusconi sbarra la strada all'esecutivo politico con l'appoggio esterno degli azzurri.

Nuovo sondaggio - se si votasse ora : vittoria della Lega - ristagno 5Stelle Video : Ormai sono passati due mesi interi dall'ultima tornata elettorale che non ha visto nessun vincitore ma, in realta', anche nessun perdente per chi è rappresentato in Parlamento. Questo perché per formare qualsivoglia governo potrebbero essere necessari anche i voti di chi ha poca rappresentanza istituzionale, gruppo Misto compreso. La situazione di stallo creatasi è realmente preoccupante, sia per i cittadini stessi che per le forze politiche in ...

Rai - si prepara ribaltone per il Cda : Lega e 5Stelle lavorano all?accordo : ROMA Sono quasi pronti gli scatolini al settimo piano di Viale Mazzini. Abitato dai vertici della Rai, che il 30 giugno andranno via per scadenza. Si cambia. Via i vecchi, e avanti i nuovi. E...

Salvini : unico governo possibile con 5Stelle. Di Maio : leader Lega piegato al Cav. Si torni al voto : L'unico governo possibile è l'alleanza centrodestra-Cinquestelle - spiega il leader del Carroccio- L'alternativa sono le elezioni. Non è la strada per cui lavoriamo, per noi l'interesse degli italiani vengono prima delle convenienze di partito. Fino all'ultimo proveremo a trovare i numeri per mettere insieme un governo