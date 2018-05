ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: L’Editoriale Il Fatto approva il bilancio e rinnova il cda: l’ad Cinzia Monteverdi diventa anche presidente della soci… - loureiro1966 : RT @fattoquotidiano: L’Editoriale Il Fatto approva il bilancio e rinnova il cda: l’ad Cinzia Monteverdi diventa anche presidente della soci… - fattoquotidiano : L’Editoriale Il Fatto approva il bilancio e rinnova il cda: l’ad Cinzia Monteverdi diventa anche presidente della s… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) In data 10 maggio u.s. l’assemblea degli azionisti della Società Editoriale Ilin sede dizione deldell’esercizio 2017 hato per il prossimo triennio tutti i componenti del precedente Consiglio di Amministrazione e, poiché la Società ha deciso di avviare il processo per una possibile quotazione sul mercato borsistico italiano, ha deliberato di dare al Consiglio di Amministrazione un assetto operativo funzionale agli impegni connessi con il percorso di quotazione. In considerazione degli impegni connessi a questo obiettivo, Antonio Padellaro lascia la Presidenza della Società e l’incarico verrà ricoperto dall’amministratore delegato, prima firma del nuovo progetto industriale, cui la Società ha dato ampia delega per l’affidamento dei mandati ad Advisor e Consulenti che saranno incaricato del progetto di quotazione. Il CdA della ...