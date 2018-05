Lecce | il padre le organizza matrimonio “forzato” e non le permette di chattare | ragazza

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 maggio 2018) Un mese fa svelò alla sua insegnante che si era tagliata i polsi perché il papà le aveva tolto lo smartphone. Ma non era andata così e alla fine lo ha confessato proprio alla professoressa. La verità di quel gesto è venuta fuori negli scorsi giorni, sempre nella scuola delse frequentata dalla 14enne, ed è stata raccontata dal Nuovo Quotidiano di Puglia. La ragazzina, ospitata in una struttura protetta dopo l’episodio di aprile, ha raccontato per quale motivo ille aveva sottratto il telefonino: il genitore temeva che la figlia chattasse con qualche coetaneo, forse un fidanzatino, e che questo avrebbe compromesso l’accordo raggiunto per dare in sposa laa un uomo originario dello Sri Lanka attraverso uncombinato. Sull’episodio indaga ora la Procura per i minori diche ha acquisito le dichiarazioni dell’adolescente. Il ...