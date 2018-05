Lecce e la Puglia | per Forbes tra i 7 luoghi favolosi e convenienti in Italia

Puglia - che passione : da Foggia a Lecce numeri da capogiro - la classifica Video : Nel Meridione, si sa, la passione calcistica è fortissima, anche di più rispetto al Nord. Questi dati, si possono notare facilmente dove non ci sono le big del calcio italiano, cioè in Serie B ed in #Serie C. Nella cadetteria, la squadra con più spettatori in media allo stadio è il Bari con 16.161, in Serie C è il Catania con 9.914 ta da un'altra squadra meridionale, il Lecce con 9.562 [Video]. Il record spettatori della Serie C appartiene ...

Puglia - che passione : da Foggia a Lecce numeri da capogiro - la classifica : Nel Meridione, si sa, la passione calcistica è fortissima, anche di più rispetto al Nord. Questi dati, si possono notare facilmente dove non ci sono le big del calcio italiano, cioè in Serie B ed in Serie C. Nella cadetteria, la squadra con più spettatori in media allo stadio è il Bari con 16.161, in Serie C è il Catania con 9.914 (seguita da un'altra squadra meridionale, il Lecce con 9.562). Il record spettatori della Serie C appartiene proprio ...

Geologi Puglia : il Patrimonio e le emergenze geologiche del territorio comunale di Lecce : Divulgare alla comunità civile i beni Geologici del territorio Leccese ma anche le sue pericolosità e i rischi legati agli elementi naturali: anche di questo si parlerà venerdì 20 aprile presso la Sala Conferenze – ex Convento dei Teatini a Lecce in occasione del terzo appuntamento “Il Patrimonio e le emergenze Geologiche del territorio comunale di Lecce” organizzato nell’ambito del ciclo di incontri sul Patrimonio Geologico “Lecce Geologica” ...

TERREMOTO PUGLIA - SCOSSA M 3.9 NELLA NOTTE/ Ingv - sisma avvertito da Bari a Lecce : allarme diffuso : TERREMOTO PUGLIA, SCOSSA M 3.9 NELLA NOTTE: un sisma molto forte ha avuto origine in mare allertando l'intera regione. Paura da Bari a Lecce fino a Brindisi: (dati Ingv)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:26:00 GMT)

Terremoto - forte scossa in Puglia : paura a Brindisi - Taranto - Bari - Ostuni - Monopoli e Lecce [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito la Puglia alle 00:32 della notte. L’epicentro della scossa s’è verificato nel mare Adriatico, appena al largo dal litorale sulla costa di Ostuni, tra Monopoli e Brindisi. La scossa, in base ai dati diffusi dall’INGV, è stata di magnitudo 3.9, s’è verificata a 27,3km di profondità ed è stata avvertita su gran parte della Regione, specie nei settori centro/meridionali. paura a Bari, ...

Mafia e droga - 37 arresti in Puglia : c'è anche ex portiere del Lecce Davide Petrachi : Maxi operazione dei carabinieri in Salento. Petrachi veniva chiamato dal sodalizio 'calcio' o 'portiere'