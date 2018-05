Le serie tv più belle che forse vi siete persi da recuperare in estate

serie A Genoa - Galabinov : «Il nostro tifo? E' come avere un compagno in più in campo» : Da bambino più che come un idolo lo vedi come un'icona della Bulgaria, è stato il calciatore più famoso del mio Paese in tutto il mondo, è stato pallone d'oro, ha giocato nel Barcellona e in Italia. ...

Risultati e classifica serie A - 36^ giornata : il Napoli non ci crede più - solo un pareggio contro il Torino - Lazio-Atalanta è uno spot per il calcio [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

serie A - big favorite e per Inter impegno più difficile : La Serie A sta volgendo al termine e, a tre giornate dalla conclusione del campionato, ancora nulla è definitivamente deciso in vetta alla classifica. La 36ª giornata si aprirà con gli anticipi di oggi, con Milan e Juventus che sulla carta avranno vita facile contro Hellas Verona e Bologna: i primi a scendere in campo, alle 18, saranno i rossoneri, dati come favoritissimi dai bookie inglesi di Stanleybet a 1.15 contro il 17.00 per i clivensi, ...

serie A Torino - Mazzarri : «Mi aspetto il Napoli più forte. Una partita speciale» : Torino - Walter Mazzarri torna al San Paolo da ex. Lo farà domani da allenatore del Torino : "Mi aspetto il Napoli più forte, sono sicuro che farà vedere quello che non è riuscito a fare contro la ...

serie A - largo ai giovani ma in Europa vincono i più vecchi : Il Milan mette in campo calciatori di 24,9 anni in media, ma la rosa più giovane è quella della Fiorentina

serie A Bologna - Donadoni : «Juventus forte - è uno stimolo in più» : Bologna - "La Juventus ha molte opzioni, in funzione della loro qualità. Dovremo fare una gara compatta e accorta, senza pensare di andare a prendere uno più di un altro. Serve essere stretti, ...

Rugby - arrivano le nuove regole? A Perth il test del World series Rugby : supermeta da 9 punti e più velocità : nuove regole per il Rugby? Il futuro potrebbe essere proprio questo. Oggi prenderà il via la prima edizione del World Series Rugby, un torneo a cui parteciperanno anche Samoa, Tonga, Figi, Hong Kong e voluto da Andrew Forrest, il Presidente di Western Force. La Federazione Internazionale ha dato il permesso di testare le nuove regole con la possibilità di adottarle nei massimi tornei ufficiali nel prossimo futuro: mete da nove punti (sette per ...

Il Miracolo - la serie tv di Niccolò Ammaniti : “Immagini che riescono a dare forza al sangue più della scrittura” : Una statua della Madonna che piange sangue, ritrovata durante un’operazione di polizia, e un referendum per l’uscita dell’Italia dall’euro. Sono questi alcuni degli elementi de Il Miracolo, la serie tv di Niccolò Ammaniti – fra gli scrittori italiani più tradotti nel mondo – al suo debutto dietro la macchina da presa. La serie originale Sky, presentata stamattina a Roma, è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo ...

Basket femminile - Semifinali serie A1 2018 : Venezia si scioglie sul più bello. Ragusa vince gara-5 ed è in finale! : La Passalacqua Ragusa è la seconda finalista della Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana è uscita vincitrice da una pazza gara-5, che sembrava saldamente nelle mani della Reyer Venezia, scioltasi però sul più bello, proprio come accaduto due giorni fa nel quarto incontro della Serie. Stavolta il black-out è stato fatale, perché elimina le orogranata: sarà Ragusa a sfidare Schio per il titolo, come già capitato nel 2014 e nel 2015 ...

“Ti devono stuprare”. Minacce choc in rete contro la fidanzata del calciatore della nostra serie A. I tifosi impazziti vomitano in rete un odio senza senso : cattiverie infinite - frasi orribili. Il motivo di tanta violenza è ancora più folle : C’è chi alla fine di una partita di calcio persa dalla propria squadra del cuore prova a consolarsi con la classica birra al pub, sfogando la frustrazione con quattro chiacchiere in compagnia degli amici. Chi si chiude in casa, isolandosi da tutto e da tutti. E chi proprio non riesce ad accendere il cervello, lasciandosi andare alle più becere reazioni rigorosamente social. Un po’ quello che è successo a qualche ...

serie A - Procura in azione : più collaboratori per le gare chiave per salvezza e titolo : Dopo quanto accaduto in Inter-Juve, il Procuratore Pecoraro avrebbe deciso di mandare più collaboratori nelle gare decisive. Al vaglio due filmati del derby d'Italia. L'articolo Serie A, Procura in azione: più collaboratori per le gare chiave per salvezza e titolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

serie A - scudetto : per i bookie la vittoria del Napoli è sempre più lontana : TORINO - Quella di ieri contro la Fiorentina era una partita decisiva per il Napoli. E lo è stata, in termini negativi, però. La sconfitta per 3 a 0 contro i viola, ha infatti sancito il crollo della ...

Nuovo record dei Simpson : è la serie tv più longeva degli USA : Indietro 30 aprile 2018 2018-04-30T11:35:38+00:00 ROMA – Con l’episodio numero 636, i Simpson tagliano la linea di un Nuovo traguardo, diventando la serie tv americana più longeva.Un record fino ad oggi appartenuto a Gunsmoke, serie western trasmessa dalla CBS dal 1955 al 1975. I Simpson si aggiudicano un titolo d’oro, confinato, tuttavia, solo negli USA.Nel […]

50 fra le scene di sesso più memorabili delle serie tv : Se si pensa al sesso in televisione, in questi ultimi anni, di sicuro si pensa a Game of Thrones: poche serie tv come questa hanno utilizzato l’argomento (e le scene esplicite) come strumento narrativo potente. Di sicuro, però, molte altre serie prima di questa hanno sdoganato le componenti erotiche più disparate come mezzo realistico o sperimentale di portare avanti diverse storie. Da Sex and the city a True Blood, da Orange is the New ...