Le serie tv che finiscono tra poco o sono state cancellate

Cosa significa il finale di Young Sheldon per The Big Bang Theory : una rivelazione che influenza il futuro della serie? : Sappiamo quanto The Big Bang Theory e il suo spin-off siano molto legati tra loro, ma il finale di Young Sheldon ha lanciato una grossa bomba che potrebbe sconvolgere o quantomeno anticiparci ciò che accadrà nella dodicesima - e forse ultima - stagione della longeva comedy CBS. Attenzione: spoiler sul finale di Young Sheldon e su The Big Bang Theory. L'episodio conclusivo della prima stagione della serie incentrata sull'infanzia di Sheldon ...

Corsair Obsidian series 1000D - il case assurdo da 500 dollari che può ospitare due PC : A cosa serve una soluzione del genere? Un esempio: il gamer che trasmette in streaming le proprie sessioni di gioco può sfruttare entrambi i computer per ottenere le prestazioni massime con le due ...

Calcio - Playoff Promozione serie C 2018 : il tabellone completo. Programma - regolamento - date e orari : che lotta per un posto in serie B : I Playoff Promozione della Serie C 2018 mettono in palio un posto per la prossima Serie B di Calcio. Ben 28 squadre si daranno battaglia in una post-season davvero infernale, soltanto una formazione riuscirà a fare festa. Di seguito il regolamento completo, il tabellone, tutto il Programma e le date. PRIMA FASE: Partite di sola andata, tutte venerdì 11 maggio (in prima serata) GIRONE ...

Le serie tv più belle (che forse vi siete persi) da recuperare in estate : Troppi titoli e poco tempo. Ormai stare al passo con tutte le serie tv in uscita è impossibile. Ma d’estate, assieme al lavoro, anche i ritmi della televisione rallentano, e i mesi di giugno, luglio e agosto sono quelli giusti per dedicarvi alle vostre maratone e recuperare gli show che avete perso. LEGGI ANCHEserie tv, «Safe»: la nuova vita di Dexter In cima alla lista ci sono quelli che (forse) avete già segnato, come La casa di carta, ...

Tre amici sul "Confine". La serie che spiega la nostra Grande Guerra : 'La storia siamo noi' sembra ribadire il regista Carlo Carlei con la sua miniserie in due puntate Il confine che andrà in onda in prima serata su Raiuno martedì e mercoledì prossimi, il 15 e 16 di ...

Dai racconti popolari alle serie tv : perché da sempre l'umanità ha bisogno di storie? : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

NVIDIA lancia l'iniziativa Made to Game - una serie di offerte sulle schede grafiche GeForce GTX serie 10 : Stavate aspettando il momento giusto per aggiornare il vostro PC con una nuova, più performante scheda grafica? NVIDIA ha recentemente annunciato un'ampia disponibilità nei migliori negozi e store online delle schede grafiche GeForce GTX Serie 10, presentando inoltre la campagna Made to Game che permette di acquistare a un prezzo davvero interessante.Lo store NVIDIA e quelli affiliati AKInformatica, Next e Drako.it offrono infatti le schede del ...

Piccole donne torna in tv : dopo film e cartoni ecco la serie tv con Jessica Fletcher e Albus Silente : Un romanzo di formazione, la storia di quattro ragazze che diventano donne con, sullo sfondo, un paese dilaniato dalla Guerra di Secessione: questa la storia in poche parole di Piccole donne, nuova serie tv che riprende una vicenda già immortalata più volte da cinema e televisione (anche con l’animazione). Da venerdì 11 maggio, alle 21.15, su Sky Uno HD arriva la sua ultima versione, una miniserie in tre episodi prodotta da BBC One e ...

serie C Vicenza - deserta anche la seconda asta : Vicenza - Rimane incerto il futuro del Vicenza Calcio: anche la seconda asta andrà deserta, come già avvenuta nella prima dello scorso 27 aprile. Al tribunale di Borgo Berga , la scadenza era prevista ...

Calcio - serie C : iniziano i play off per il Piacenza Calcio. Al 'Garilli' con la Giana basterà anche il pareggio : Clicca qui per ascoltarci in streaming Archiviato il campionato 2017/2018, il Piacenza si appresta a disputare il "girone" dantesco dei play " off che si concluderà il 16 giugno e che porterà una ...

SquiSito - ecco la nuova webserie che unisce rap e cucina : ROMA – Si chiama SquiSito la prima serie in esclusiva su Facebook che unisce rap e cucina. Il protagonista è Sito, all’anagrafe Claudio Calcagno: oltre ad essere rapper, è sous-chef. Dalla passione per la musica e per la cucina nasce l’idea di creare e proporre ricette fast, semplici, ma accurate, a ritmo di rap. Per chi […] L'articolo SquiSito, ecco la nuova webserie che unisce rap e cucina proviene da NewsGo.

serie B - calendario e orari 41giornata : che sfida Parma-Bari : Ultimi sforzi in Serie B, campionato atteso dai 180' conclusivi della stagione eppure preceduto da un solo verdetto ufficiale. Parliamo dell'Empoli dei record già certo del 1° posto e della promozione ...

serie B : ecco le decisioni del Questore - per una gara che vale una stagione Video : In Serie B, mancano tre giorni all'anticipo della 41a e penultima giornata della regular season del campionato che vedra' l'Avellino affrontare lo Spezia. Per gli irpini è l'ultima chiamata utile per evitare i play out, un match da vincere a tutti i costi contro una formazione tranquilla, prima di giocare l'ultima gara contro la Ternana [Video], squadra ormai praticamente retrocessa in Serie C. Pescara-Ascoli, saranno rafforzate le misure di ...

Costacurta annuncia le seconde squadre/ serie A : "Giocheranno in serie C : ecco il progetto" : Costacurta annuncia le seconde squadre, il sub-commissario della Figc rivela la novità per i club di Serie A, con le formazioni che giocheranno in Serie C(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:56:00 GMT)