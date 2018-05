Le scelte umane | tra libertà e condizionamenti

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 maggio 2018) A Lucca, sabato 19 maggio, si terrà presso la Provincia – Sala Accademia 1 (piazza Napoleone) il convengo di primavera della Fondazione BRF Onlus: “Letra”. Prenderanno parte numerosi specialisti di rilievo nazionale e internazionale, che si confronteranno sul libero arbitrio e igenetici dal punto di vista psicologico, psichiatrico e genetico. Previste due letture magistrali: una del Prof. Pietro Pietrini degli IMT di Lucca e una del Prof. Giorgio Manzi della sapienza. “Centinaia di volte nel corso della nostra vita – spiega il Prof. Armando Piccinni, presidente della Fondazione BRF Onlus – ci alziamo, prendiamo un abito dall’armadio, beviamo un caffè. In tutti questi casi, concepiamo noi stessi come agenti liberi, che controllano consapevolmente il proprio corpo per raggiungere uno scopo. ...