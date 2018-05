Le Olimpiadi dei pugni neri Federico Buffa racconta il ' 68 del grande sport

Torino - il No alle Olimpiadi del CONO : “Semplici cittadini. Ai tempi dei giochi del 2006 contratti debiti fino al 2040” : “Il CONO è un raggruppamento spontaneo di cittadini torinesi che hanno sentito la necessità di mettersi assieme per rendere manifesto il dissenso contro l’ipotesi di riavere le Olimpiadi invernali nel 2026”. Così Claudio Decastelli portavoce del Coordinamento cittadino contro le Olimpiadi, commenta la prima riunione mentre, un altro portavoce, Andrea Guazzotto, aggiunge:”Ci sono degli sprechi evidenti in città nonché una ...

Un'invasione dei geni dell'informatica : a Cesena la finale nazionale delle Olimpiadi del Problem Solving : Per il terzo anno consecutivo la finale nazionale delle Olimpiadi del 'Problem Solving' si svolgerà a Cesena, presso la sede del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria , Palazzo Mazzini Marinelli, via Sacchi, 3, . L'evento è fissato per il 27 e 28 aprile e vedrà la presenza di circa 400 alunni e studenti della scuola dell'obbligo , primaria, ...

Beppe Grillo prova a ricucire con i dissidenti - ma resta il no dei 5 Stelle alle Olimpiadi di Torino : Torino non invierà oggi, come annunciato in un primo momento, la lettera con la manifestazione di interesse per le Olimpiadi invernali del 2026. È quanto emerge a poche ore dal Consiglio metropolitano chiamato ad esprimersi sulle mozioni a favore dell'evento, dopo che lunedì alcuni consiglieri M5S hanno fatto saltare il Consiglio comunale chiamato a discutere gli stessi temi.I pentastellati contrari a far tornare i cinque ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Il Doodle di Google che celebra la chiusura dei Giochi è nostalgico : 'arrivederci' Pyeongchang : ... tutti gli animaletti che in questi giorni all'insegna dello sport si sono avvicendati nei Doodle praticando tutti gli sport Invernali ora si godono il meritato riposo davanti ai fuochi d'artificio ...