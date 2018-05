Le Iene | Pupo alle prese con il suo primo film hard e i ' consigli' di Rocco

Pupo porno a Las Vegas : a Le Iene il suo primo film hard e i «consigli» di Rocco Video : Dopo la marijuana, il porno . Continua il filone statunitense di Enzo Ghinazzi detto Pupo , che ha passato qualche giorno in America con Le Iene : partito dalle droghe leggere, dopo l'approvazione ...

Le Iene - Pupo e il suo debutto nel mondo del porno : com’è andata a finire? : Dopo la marijuana, il porno. Pupo, anzi Enzo Ghinazzi, continua la sua esperienza americana con Le Iene e si conferma un 62enne con un’attitudine a dir poco rock’n’roll. “Il Ghinazzi” stavolta si trova a Las Vegas e l’occasione sono gli AVN awards, cioè una specie di oscar del porno. Obiettivo del servizio è raccontare lo stato dell’arte dell’industria dell’hard. Ma non solo: Pupo ha ...

Pupo e la marijuana : esperienza traumatica in California - con 'Le Iene' - : E' quanto accaduto a Enzo Ghinazzi, in arte Pupo che, nei panni di una Iena ha raggiunto la California per toccare con mano il mondo della cannabis liberalizzata, arrivando a provarla in prima ...

Pupo : "Ho rifiutato Ballando - l'Isola e il Gf Vip. A Le Iene non ho preso soldi" : Richiesto, richiestissimo. “Ricevo continuamente offerte per andare in televisione a fare qualsiasi tipo di talent o reality. L’ultima è stata quella di Ballando con le stelle, ho detto no”. Parola di Pupo, che prima dello show del sabato sera di Raiuno avrebbe declinato anche due proposte di casa Mediaset, come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.“Non ci andrei mai – ha detto il cantante toscano a La Zanzara – non sono allettato ...

