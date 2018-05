Lazio-Inter | bufera De Vrij | la richiesta dei tifosi biancocelesti

Lazio - de Vrij all'Inter divide i tifosi/ Lotta per la Champions League - Facco : "Stefan non sarà condizionato" : De Vrij all'Inter, tifosi laziali divisi: in vista del big match per la Champions, in molti vorrebbero tenerlo in panchina contro la sua prossima squadra. Anche se finora...(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:42:00 GMT)

Il "caso" De Vrij scalda la Champions di Lazio e Inter : L'olandese ha già firmato per i nerazzurri contro cui Inzaghi si giocherà l'ultimo posto nell'Europa che conta nell'ultimo turno di campionato. E i tifosi si spaccano su Stefan

Il caso De Vrij e Lazio-Inter Calcio-sospetti al gran finale : L e due grandi specialità nazionali sono il millantato credito e la teoria del complotto. Ieri la rete è entrata in fibrillazione per la seconda: l'Inter ha depositato il contratto (a parametro zero) di Stefan De Vrij, difensore olandese della Lazio, cinque anni a 3,8 milioni a stagione, secondo alcune fonti. Una buona operazione. De Vrij ha appena compiuto 26 anni, è un ottimo giocatore che può ancora crescere. L'unica controindicazione è che ...

Lazio - de Vrij 'l'interista' della discordia : Strano il suo destino, che lo sorprende qui. A un passo dalla Champions con la Lazio, ma col futuro sbandierato in un altro spazio. De Vrij da martedì è dell'Inter e fra 10 giorni si contenderà con la ...

DE VRIJ ALL'INTER/ Lazio - in vista del big match per la Champions i tifosi sono divisi : De VRIJ ALL'INTER, tifosi laziali divisi: in vista del big match per la Champions, in molti vorrebbero tenerlo in panchina contro la sua prossima squadra. Anche se finora...

Lazio - Radu torna a disposizione - Luis Alberto salta Crotone e Inter : Il difensore della Lazio Stefan Radu torna a disposizione del tecnico Simone Inzaghi per la sfida di domenica a Crotone. Ad annunciarlo Fabio Rodia, coordinatore medico del club biancoceleste. “E’ stato posto ad alcuni accertamenti strumentali e, a seguito dell’esito, abbiamo dato il via libera per il rientro in gruppo del difensore che, ora, è a disposizione del tecnico”. Cattive notizie invece per Luis Alberto che non ...

Inter - è ufficiale : dalla Lazio arriva Stefan De Vrij. Per lui 4 milioni l'anno : Il primo grande colpo del calcio mercato di quest'estate è messo a segno dall' Inter che si aggiudica Stefan De Vrij . Il difensore era in scadenza di contratto con la Lazio e ha firmato un accordo ...

Serie A Lazio - lesione Luis Alberto : salta Crotone e Inter : ROMA - La Lazio perde Luis Alberto. Lo spagnolo sta facendo i conti con una lesione di primo grado all'adduttore. Stagione chiusa qui sulla carta: niente Crotone e niente "spereggio Champions" contro ...

Lazio - stagione finita per Luis Alberto. Parolo e Immobile in campo contro l'Inter : ROMA - Immobile e Parolo ok per l'Inter, Luis Alberto stagione finita. È questo che emerge dal comunicato medico , tra i più attesi della stagione per la Lazio, del dottore biancoceleste Fabio Rodia. ...

Lazio - infortunio Luis Alberto : è stiramento - salta l'Inter. Parolo e Immobile - ottimismo per l'Inter : Tante, troppe assenze importanti nello sprint finale della Lazio verso quel posto in Champions League, conteso dall'Inter a soli due punti di distanza. Restano due giornate, prima della fine del ...

Lazio - Milinkovic : 'Crotone e Inter partite della vita'. Basta : 'Serve ultimo sforzo' : Sergej Milinkovic, Dusan Basta e Adam Marusic hanno fatto visita all'Istituto Asisium di Roma nell'ambito dell'iniziativa 'Dalla scuola allo stadio, il modo giusto di sostenere lo sport'. Accolti ...

Champions : tutti gli intrecci tra Lazio e Inter - e se si decidesse già domenica? Video : Ancora 180 minuti per definire le posizione alle spalle di Juventus e Napoli. Dopo il pareggio casalingo con l’Atalanta [Video] la Lazio va in trasferta con il Crotone mentre l'Inter ospita in casa il Sassuolo prima dello scontro finale, il 20 maggio alle ore 20:45 all’Olimpico. Alla Roma, attualmente terza, basta un punto per essere sicura della qualificazione Champions. Molto probabilmente si dovra' aspettare fino all’ultimo secondo di gioco ...

Champions : tutti gli intrecci tra Lazio e Inter - e se si decidesse già domenica? : Ancora 180 minuti per definire le posizione alle spalle di Juventus e Napoli. Dopo il pareggio casalingo con l’Atalanta la Lazio va in trasferta con il Crotone mentre l'Inter ospita in casa il Sassuolo prima dello scontro finale, il 20 maggio alle ore 20:45 all’Olimpico. Alla Roma, attualmente terza, basta un punto per essere sicura della qualificazione Champions. Molto probabilmente si dovrà aspettare fino all’ultimo secondo di gioco del ...

