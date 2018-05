Lazio | Immobile out? I tifosi hanno individuato il nuovo bomber | il messaggio per Jessica

Lazio - sorpresa Immobile : l'attaccante già corre verso l'Inter : corre verso l'Inter, Ciro Immobile. l'attaccante della Lazio, alle prese con un problema al flessore della coscia destra, sta proseguendo il protocollo riabilitativo per tornare a disposizione contro ...

Lazio - stagione finita per Luis Alberto. Parolo e Immobile in campo contro l'Inter : ROMA - Immobile e Parolo ok per l'Inter, Luis Alberto stagione finita. È questo che emerge dal comunicato medico , tra i più attesi della stagione per la Lazio, del dottore biancoceleste Fabio Rodia. ...

Infortunio Luis Alberto e Immobile - doppia tegola Lazio : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Luis Alberto e Immobile – La Lazio non è andata oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi in piena lotta per la qualificazione in Champions League, a tenere banco sono anche le condizioni di Luis Alberto e Ciro Immobile. Il Dott. Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Luis Alberto, durante un allungo, ha avvertito un fastidio a livello ...

Lazio - con Immobile out contro l'Atalanta - Inzaghi si affida a Luis Alberto e Caicedo : Don Luis Alberto c'è e vuole prendersi la Lazio. Dopo aver saltato gli ultimi allenamenti, lo spagnolo torna in gruppo e prova i movimenti alle spalle di Caicedo, candidato numero uno per sostituire ...

Lazio - per Immobile prognosi di 15-20 giorni : Per l'attaccante confermata la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. "L'Inter? Un'ipotesi"

Lazio - Immobile spera nel miracolo : la situazione : LE CONDIZIONI DI CIRO - Come riporta il Corriere dello Sport, il bomber della Lazio voleva regalare alla Lazio il quarto posto, sognando la Scarpa d'Oro, ma ora gli servirebbe un miracolo per ...

Lazio - lesione per Immobile proverà il recupero per l Inter : ROMA - Primi esami in mattinata per Immobile e Radu, che intorno alle 9 si sono presentati in clinica Paideia per sottoporsi a degli accertamenti dopo i problemi muscolari evidenziati nell'ultima ...