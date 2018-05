Lazio | de Vrij ' l' interista' della discordia

DE VRIJ ALL'INTER/ Lazio - in vista del big match per la Champions i tifosi sono divisi : De VRIJ ALL'INTER, tifosi laziali divisi: in vista del big match per la Champions, in molti vorrebbero tenerlo in panchina contro la sua prossima squadra. Anche se finora...(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 00:02:00 GMT)

Stefan De Vrij divide i tifosi della Lazio - : Che Stefan de Vrij il prossimo anno avrebbe giocato nell'Inter si sapeva da tempo. Ma ora che la società nerazzurra ha depositato il contratto è ufficiale. Lazio e meneghini sono in corsa per un posto ...

Inter - è ufficiale : dalla Lazio arriva Stefan De Vrij. Per lui 4 milioni l'anno : Il primo grande colpo del calcio mercato di quest'estate è messo a segno dall' Inter che si aggiudica Stefan De Vrij . Il difensore era in scadenza di contratto con la Lazio e ha firmato un accordo ...

Lazio-Sampdoria 2-0 : il risultato in diretta LIVE. Raddoppia de Vrij : Lazio-Sampdoria 2-0 LIVE 32' Milinkovic-Savic, 43' de Vrij FORMAZIONI UFFICIALI Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo , 19' Lukaku, , Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, ...

Lazio-Sampdoria 2-0 La Diretta Milinkovic apre - raddoppia de Vrij : La Lazio di Simone Inzaghi non ha nessuna intenzione di mollare la lotta per la conquista di un posto in Champions nel prossimo anno, e la reazione avuto sullo 0-2 a Firenze mercoledì scorso ne è ...

Pagelle / Salisburgo Lazio (4-1) : disastro de Vrij e Luis Felipe (Europa League ritorno quarti) : Pagelle Salisburgo Lazio (4-1): i voti della partita di Europa League. disastro biancoceleste che vengono eliminati dalla competizione rinunciando al sogno della semifinale.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:08:00 GMT)

Lazio - De Vrij : 'Concentrati fin dall'inizio - siamo pronti' : Stefan De Vrij , difensore della Lazio , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia di Lazio- RB Salisburgo , andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue parole: 'E' sempre bello quando c'è gente. Sono felice speriamo di fare bene. ...

Lazio - De Vrij bomber dei difensori. E che mira : 5 gol su 5 tiri in porta : Tra i migliori difensori in circoLazione, oggetto del desiderio delle grandi e a costo zero: Stefan de Vrij mette la firma nella rimonta contro il Benevento con il gol del sorpasso, quello del 3-2, ...

Lazio - la gioia è social. Felipe incorona de Vrij : 'Ben fatto amico mio' : Vola sulle ali dell'entusiasmo la Lazio di Inzaghi. Il 6-2 rifilato al Benevento riporta il buonumore in casa biancoceleste e sui social giocatori festeggiano a ritmo di post. In tanti sul web hanno ...

Lazio-Benevento 4-2 La Diretta de Vrij e Immobile - micidiale uno-due : La Lazio cerca il riscatto, dopo il pareggio per 1 a 1 contro il Bologna colto prima della sosta per la Nazionale, ospitando quest'oggi all'Olimpico il Benevento, reduce dalla beffarda...

Lazio - Tare : 'De Vrij all'Inter? Buone possibilità. Ecco quanto vale Milinkovic' : SUL PREMIO - ' Mi fa piacere questo riconoscimento dal mondo del calcio, lavorare in Italia non è facile. Soprattutto in un contesto difficile come quello di Roma , ma ti dà la consapevolezza che sei ...

Lazio - truffa de Vrij indagato cittadino spagnolo : C'è un indagato nella vicenda giudiziaria che vede la Società Sportiva Lazio parte lesa in una truffa legata alle operazione di pagamento del difensore biancoceleste Stefan de Vrij. Sarebbe un ...

Calcio - truffa alla Lazio : spariti i soldi per De Vrij : Indagato il "pirata" spagnolo che avrebbe sottratto due milioni di euro destinati a un'operazione bancaria per pagare il cartellino del difensore olandese