Lavoro | sciopero 24 ore anche al porto di Palermo

"No al Lavoro nei giorni di festa" - ma lo sciopero del 25 aprile non ferma la spesa : Da una parte c'è la volontà sindacale di tutelare i dipendenti dal "rischio" di dover lavorare in un giorno festivo...

Al Lavoro il 25 Aprile e il Primo Maggio : sindacati divisi tra sciopero e astensione : Disertare il lavoro nelle catene della grande distribuzione o negli esercizi commerciali nei giorni festivi: Cgil e Cisl e Uil la vedono diversamente su come dire no ai turni

Incidenti sul Lavoro - mercoledì sciopero in tutti i porti italiani : Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato, per mercoledì 18 aprile, uno sciopero nazionale di un'ora in tutti i porti italiani alla fine di ogni turno di lavoro. La decisione è stata presa ...

No all'obbligo di Lavoro nelle feste : sciopero dei commercianti il 25 aprile e 1 maggio : Tags: 25 aprile commercianti cronaca genova grande distribuzione notizie liguria Primo maggio sciopero Precedente

Sciopero di Pasqua nel commercio contro il Lavoro nei festivi : "La festa non si vende" e "Vi romperemo le uova nel paniere" sono gli slogan dello Sciopero indetto nel settore del commercio dai sindacati Cgil, Cisl e Uil nei giorni di Pasqua e Pasquetta 2018, ossia domani e dopodomani. Hanno già deciso di aderire Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Puglia e Sicilia ed è probabile che altre regioni si uniscano alla protesta nelle prossime ore. I sindacati di categoria, in particolare Filcams-Cgil, ...

«Niente Lavoro a Pasqua». Commercio - scatta lo sciopero : BOLOGNA - sciopero a Pasqua, astensione del lavoro a Pasquetta in Emilia-Romagna. Sono le iniziative indette per le feste dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil regionali per l'1 e il ...

Sciopero 23/3 - ATA : persi quasi 4mila posti nonostante il carico di Lavoro : Comunicato Anief – Oggi lo Sciopero è dedicato anche al personale ATA. Mentre si continua a parlare di riforma della scuola e di rilancio dell’istruzione pubblica italiana, gli organici del personale scolastico continuano a ridursi: per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, negli ultimi sei anni sono stati cancellati 3.667 posti, che sommati […] L'articolo Sciopero 23/3, ATA: persi quasi 4mila posti ...

SCIOPERO 8 MARZO/ Una protesta che non aiuta il Lavoro delle donne : Proprio oggi, 8 MARZO, nel giorno della festa della donna, si tiene uno SCIOPERO generale. Per sostenere il lavoro femminile ci vuole però altro, ricorda GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:34:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Il monito a Lega e Movimento 5 Stelle dopo le elezioni, di G. CazzolaSCUOLA & lavoro/ I numeri sballati sull'abbandono scolastico in Italia, di M. Ferlini