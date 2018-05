L' AVELLINO CI PROVA | LO SPEZIA SI DIFENDE

DIRETTA / AVELLINO Cittadella (risultato live 0-0) streaming video e tv : ci provano Molina e Castaldo! : DIRETTA Avellino - Cittadella : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 12.30.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:08:00 GMT)

Empoli - prova di forza a Foggia. Il Bari passa in extremis ad AVELLINO : Novellino rischia : Avellino-Bari 1-2 Nel recupero della 29esima giornata, non disputata per la morte di Davide Astori, il Bari batte l'Avellino 2-1 in rimonta espugnando con Nenè , 64', e Cissè , 91', il Partenio-...