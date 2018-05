L’assistente vocale ' troppo umano' di Google non è piaciuto a tutti Ed è una questione

agi

(Di venerdì 11 maggio 2018) La platea era apparsa entusiasta. Quando il Ceo di, Sundar Pichai, aveva fatto ascoltare delle telefonate in cui un software basato su intelligenza artificiale parlava in modo naturale con un essere, inframmezzando pure delle pause e interiezioni (inclusi suoni come “aaah” ,“mmm”), il pubblico era scoppiato in un applauso e in risate complici. Doveva essere uno di quei momenti magici che piacciono tanto in Silicon Valley. “Mette assiemei nostri investimenti fatti negli anni sulla comprensione del linguaggio naturale, la trasformazione del testo in parlato e il deep learning (una branca del machine learning, e dunque dell’intelligenza artificiale, ndr)”, aveva commentato Pichai. Ma nel giro di poche ore le reazioni al di fuori della mura ovattate del summit disono state di tutt’altro tenore. Prima di arrivare ...