“Lascia nostra figlia” E lo sfregiano con l’acido | il diabolico piano di moglie e marito

(Di venerdì 11 maggio 2018) Una doppia aggressione ordinata da due genitori infuriati per la decisione della figlia, 21 anni, di sposare un uomo molto più grande di lei, 48. E che per questo avevano messo nel mirino il genero, arrivando a organizzare unper fargliela pagare, contrari a quell’unione. Per questo motivo due italiani sono stati arrestati dai carabinieri di Poggibonsi, Siena: lui ha 54 anni ed è residente a Torino, lei 45 e abita a Certaldo in provincia di Firenze. Per gli agenti sono i mandati di duei raid a danno deldella figlia, avvenuti a San Gimignano e nel capoluogo piemontese.erano separati ma si erano momentaneamente riavvicinati per ordinare un’aggressione con l’acido: il loro obiettivo era perseguitare la figlia per il solo fatto di aver sposato una persona “sgradita”, “un uomo molto più vecchio” di lei ...