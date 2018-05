L' artista che mette il vostro odore in bottiglia

L’artista che ti mostra quanto inquini mentre fai ricerche su Google : (Immagine: Joana Moll) Ogni ricerca su Google ha un costo per il pianeta. Ci sono milioni di server fisici nei data center di tutto il mondo, collegati da chilometri di cavi sottomarini, switch e router, e tutti richiedono energia per funzionare. Gran parte di questa energia proviene da fonti che emettono anidride carbonica nell’aria mentre bruciano combustibili fossili. Nel 2015, per illustrare le conseguenze ambientali delle ricerche su ...

artista russo che ha unito gli anime giapponesi - film sovietici e i kolossal di Hollywood - : Il progetto di Dmitrij Grozov si chiama Animotion . L'Artista pubblica i suoi lavori in gruppi sui social media e i suoi follower cercano di indovinare i loro film preferiti. Questo approccio ...

La Barbie che somiglia a Frida Khalo vietata in Messico : l'artista vince la causa : Una vicenda sicuramente singolare ha visto contrapposte la bambola per eccellenza in tutto il mondo e una delle più famose artiste del globo. Un tribunale messicano ha bloccato le vendite nel Paese di una Barbie con le sembianze della famosa artista Frida Kahlo , dando ragione alla famiglia ...

Polemica su vicepreside di Ascoli perché su Facebook fa gli auguri a Hitler. Si difende : "Erano per un artista che ammiro" : Un docente dell'Istituto Tecnico Agrario 'Ulpiani' di Ascoli Piceno ha fatto gli auguri ad Adolf Hitler, nato il 20 aprile 1889, in un post su Facebook, poi rimosso. "Einhundert neunundzwanzig alles Gute zum Geburtstag Wünsche" si leggeva sul post, vale a dire 'centoventinove volte auguri di buon compleanno'. Il post ha immediatamente suscitato un'ondata di polemiche.Tra i primi a segnalare il fatto il responsabile del centro studi del ...

Ludmilla Radchenko un’artista di strada a Milano : Ludmilla Radchenko la compagna di Matteo Viviani in modalità artista di strada. La modella di origini russe ha realizzato una macchina da cucire gigante esposta in via Manzoni a Milano durante la settimana del Mobile. Durante i lavori, occhi puntati sulla bella bionda che ha finalizzato l’opera nel traffico cittadino.

Liisa Hietanen : l’artista che realizza sculture iperrealistiche all’uncinetto [GALLERY] : 1/9 ...

Akie Nakata - l’artista che trasforma pietre in piccoli animali : Akie Nakata è una Stone-Artist in grado di trasformare piccole pietre in graziosi animali per mezzo della pittura. Il suo lavoro è meticoloso: l’ispirazione nasce dalle pietre stesse, dalla loro morfologia e dimensione e dall’osservazione con cui anima figure perfettamente corrispondenti alla forma del sasso. Da anni raccoglie pietre, e la passione verso questa particolarissima forma artistica è nata da piccola, il giorno in cui ...

Salerno - Luci d'artista : il Tar dà ragione ai francesi di Blachere. Irregolare affidamento a Iren : Il Tar di Salerno ha accolto il ricorso dei francesi di Blachere Illumination, che aveva contestato la gara di affidamento con cui il Comune di Salerno aveva assegnato il montaggio e la gestione delle ...

«Perché quel busto di Cristiano Ronaldo?». E l’artista scoppia a piangere : «Se Cristiano Ronaldo non segna, è colpa di quella statua che porta sfortuna». La furia social contro il busto di CR7 all’aeroporto di Madeira, inaugurato un anno fa, è andata ben oltre i confini delle semplici critiche. Con quell’espressione un po’ stralunata, l’opera è diventata presto virale sui social ed è stata bersagliata da centinaia di migliaia di commenti offensivi. A pagarne le conseguenze è stato l’artista che l’ha realizzata, il ...

CARLO CRACCO/ Barbieri : “È un grandissimo chef e un'artista - può fare quello che vuole" (C’è Posta per Te) : CARLO CRACCO a C’è Posta per te insieme a Antonino Cannavacciuolo per una sorpresa speciale. Lo chef stellato in contrasto con il Comune di Milano a causa della concessione della Galleria.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:57:00 GMT)

L'artista che aveva capito tutto : Prendo spunto dalla cronaca e la contestualizzo'. Non a caso il meglio di sé Tvboy lo ha dato la settimana scorsa a Roma realizzando non solo il bacio dello scandalo leghista-pentastellato, ma pure ...

Il Maestro Mimmo Cuticchio ha donato alla città di Parma il pupo che ha realizzato nella sua "bottege d'artista" durante la sua permanenza : ... animerà la città con svariati appuntamenti, tra cui spettacoli teatrali, una lectio magistralis, una proiezione e la presentazione di un libro, consentendo a cittadini e turisti, per più di una ...

Inter - la verità di Medel : 'Spalletti? Voleva che facessi il trequartista' : ... centrocampista e difensore, del Besiktas racconta cosa non ha funzionato nella sua Inter: "C'era troppa confusione, tanti cambiamenti in atto, e con Suning che è dall'altra parte del mondo non sarà ...