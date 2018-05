L’Allieva 2 | riprese finite | ecco quando va in onda su Rai 1

Fine riprese per L’Allieva 2 - Alessandra Mastronardi in posa in attesa della seconda stagione (foto) : Le riprese de L'Allieva 2 si sono ufficialmente concluse dopo cento giorni sul set. Ad annunciarlo sono alcune foto pubblicate in rete nelle ultime ore, in primis un post di Alessandra Mastronardi. Il cast e la troupe erano giunti nelle location romane lo scorso novembre, svelando le prime anticipazioni sulla seconda stagione, tra cui i libri che sarebbero stati adattati per il piccolo schermo e l'ingresso di new entry. Nel mese di aprile, la ...

L’Allieva 2 in onda a ottobre su Rai1? Ultimi giorni di riprese in attesa di conferma ufficiale (foto) : Ultima settimana di riprese per L'Allieva 2. Gli attori Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e la new entry Giorgio Marchesi sono stati avvistati lungo le sponde del Tevere per girare una sequenza su una fittizia scena del crimine: Alice e il dottor Conforti indagano sul ritrovamento di un cadavere. La presenza di nomi di rilievo ha attirato l'attenzione dei curiosi, e sui social sono state condivise molte foto dal set. Nel mese di aprile sono ...