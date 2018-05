L’agenda di governo M5S-Lega : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Reddito di cittadinanza, flat tax, minibot e superamento della Legge Fornero. Sono questi alcuni dei temi al centro del ‘Contratto di governo’ M5S-Lega, alle prese con le complicate trattative per la formazione del nuovo esecutivo giallo-verde dopo il via libera di Silvio Berlusconi. Un confronto complesso che dovrebbe concludersi domenica prossima, quando il leader dei pentastellati Luigi di Maio ed ...

Governo : Di Maio non cambia agenda - domani a Parma e Imola : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Resta immutata, per ora, l’agenda di Luigi Di Maio, che domani sarà a Imola e a Parma. E’ lo stesso capo politico del M5S a dare appuntamento ai suoi follower, postando su Facebook gli incontri in agenda domani: alle 11.30 al Cibus di Parma e alle 19.30 al Teatro comunale dell’osservanza di Imola. L'articolo Governo: Di Maio non cambia agenda, domani a Parma e Imola sembra essere il primo su ...

L'agenda economica del nuovo governo è scritta nel Def : Il 26 aprile scorso è stato approvato il Documento di economia e finanza 2018. Il governo, nei limiti dei suoi poteri, ha potuto delineare unicamente le tendenze dell'economia italiana per i prossimi anni. La costruzione del quadro programmatico spetta, infatti, al prossimo esecutivo. E, così, privo delle misure di politica economica, il documento ha suscitato poco ...

Pd diviso in due : il braccio di ferro in direzione per decidere chi comanda. E il governo esce di nuovo dall’agenda (forse) : L’ha già detto Franceschini e al Quirinale lo hanno già capito da domenica sera: la direzione nazionale del Pd in programma oggi è stata fissata per decidere un eventuale dialogo con i Cinquestelle e invece parlerà di nuovo della convivenza dentro al partito. Non c’è più sul tavolo il mandato a Maurizio Martina per parlare con Luigi Di Maio. C’è, invece, la stessa investitura del vicesegretario da reggente che duri fino almeno ...

Governo : Salvini - in agenda nessun vertice di centrodestra : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – “Non ci sono vertici, esiste il telefono”. Così Matteo Salvini rispondendo alle domande dei cronisti, a margine di un incontro a Udine, su eventuali altri vertici della coalizione di centrodestra dopo quello di ieri ad Arcore. L'articolo Governo: Salvini, in agenda nessun vertice di centrodestra sembra essere il primo su Meteo Web.

Dall'invio del Def alle raccomandazioni della Ue : il nuovo Governo e gli incroci pericolosi con l'agenda europea : Entro il 30 aprile il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, contenuti nel Documento di economia e finanza , Def, , devono essere inviati dal Governo italiano alla Commissione europea. Il Programma di stabilità contiene le previsioni

Di Maio - un po' capo politico un po' premier (pur non essendolo) - incontra Raggi e i consiglieri : "Roma Capitale nell'agenda di governo" : Sembra quasi che, nella sala degli Arazzi del Campidoglio, Luigi Di Maio si muova da premier. Prima della pausa pasquale il capo politico grillino ha incontrato Virginia Raggi e i consiglieri M5s. In questi giorni di attesa e di difficili trattative per formare il governo e prima ancora che inizino le consultazioni al Quirinale, l'aspirante premier grillino scrive e riscrivere il programma da presentare al capo dello Stato. Nei fatti un'agenda ...

Governo - divisi su tempi e agenda : tavolo in salita M5S-Lega : «E ora andiamo al Governo!». L?accordo sulle presidenze delle Camere tra M5S e centrodestra, spinge al brindisi il deputato azzurro di vecchia scuola. La tattica ricomposizione del...