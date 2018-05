Ladri all' interno del Teatro Mecenate | manomesso distributore di bevande

Governo - Gasparri a Giorgetti : “Di Maio ci dà dei mafiosi e dei Ladri - faresti un’alleanza con chi dice queste cose?” : Un autoironico Maurizio Gasparri , senatore di Forza Italia, chiede a Giancarlo Giorgetti , capogruppo della Lega alla Camera, come sia possibile fare un accordo di Governo “con chi ci dà dei mafiosi , dopo la sentenza sulla trattativa Stato-mafia, e ci considera pure un po’ ladri ”. Il riferimento di Gasparri è a ciò che in più di un’occasione ha detto Di Maio su Silvio Berlusconi e sul partito di cui è leader. L'articolo ...

Roma - assalto ai cassonetti gialli tra vandali e Ladri di vestiti : Sono tornati in strada con la loro forma squadrata e l'indistinguibile colore che fu: quel giallo-canarino che permette un loro riconoscimento a metri di distanza. Come degli abbagli tra il grigio ...

Razzia dei Ladri all'Aft di Piedicastello : TRENTO . Per la terza volta i ladri hanno preso di mira la sede dell'Aft, l'associazione famiglie tossicodipendenti, in via Verruca. Per tre volte non si sono limitati a entrare per rubare qualcosa. ...