La voce della Politica Sindaco Agresti su conferenza di servizi inquinamento Enea

La voce della Politica Comunicato Polese - Pd - contro diniego Anas sulla Galdo Pollino : "Siamo pronti a fare muro insieme agli amministratori e sindaci dell'area Sud della Basilicata contro la posizione di diniego da parte dell'Anas all'attuazione dell'accordo sottoscritto in Prefettura ...

La voce della Politica Stato di agitazione alla Cosmopol - sindacati : "Non rispettato accordo 2016" : Si inaspriscono le relazioni tra sindacati e Cosmopol. È lunga, infatti, la lista delle inadempienze che le segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil imputano all'istituto di ...

La voce della Politica Matera. Ugl Terziario : Carmine Mele eletto all'unanimità Segretario Provinciale : Si è svolto a Matera il 1° congresso Provinciale dell'UGL Terziario, dove ha visto, essere eletto all'unanimità Carmine Mele, già reggente Provinciale del settore. Un'affollata assemblea degli ...

La voce della Politica CAPODANNO RAI - De Ruggeri sostiene la Magna Grecia : Il Comitato MetaSiris ha incassato un primo risultato: Il CAPODANNO RAI ritorna nel Materano. Ora è il momento però di mettere da parte i campanilismi e ragionare sul merito. Noi crediamo che la ...

Il portavoce della sindaca Appendino restituisce i cinquemila euro per la consulenza sul Salone : «Non ho mai ritenuto che tale collaborazione potesse scatenare tanto clamore e non era assolutamente mia intenzione creare alcun problema alla sindaca e all’amministrazione». Così, in una nota, il portavoce della sindaca di Torino, Luca Pasquaretta, al centro delle polemiche per una consulenza col Salone del Libro di Torino da 5 mila euro. Soldi, a...

Torino - il portavoce della Appendino restituisce i 5mila euro ricevuti per un incarico durante il Salone del Libro 2017 : Non voleva creare clamore né danneggiare l’amministrazione di Torino. Per questo oggi Luca Pasquaretta, portavoce della sindaca Chiara Appendino, ha restituito i 5mila euro ottenuti per un suo incarico al fianco di Massimo Bray, presidente del Salone del Libro, svolto nel maggio 2017 per quindici giorni. Lo ha fatto dopo il dibattito in consiglio comunale, al termine del quale lo stesso gruppo consiliare del M5s aveva giudicato come ...

MELANIA E DONALD TRUMP SEPARATI ALLA CASA BIANCA?/ La smentita della portavoce della First Lady : "Chiacchiere" : DONALD e MELANIA TRUMP SEPARATI in CASA? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la First Lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:16:00 GMT)

Gigi Marzullo si racconta : "Farei sottovoce per altri tremila anni. Ho una paura pazzesca della morte" : "Farei sottovoce su Rai 1 ancora per tremila anni. Tutte le sere. Continuerei a ripetere le stesse frasi che mi hanno reso famoso per tremila anni". Lo confessa, in una lunga intervista al Corriere della Sera, Gigi Marzullo, la cui trasmissione sottovoce va in onda dal 1994.Marzullo racconta la sua paura più grande, quella di morire.Cosa le interessa di più? "Sfuggire alla morte. Ho una paura pazzesca della morte. Non prendo ...

Torino - pagato incarico da 5mila euro al portavoce della sindaca dalla Fondazione per il libro che è in liquidazione : Un incarico da 5mila euro per quindici giorni di lavoro come “supporto al presidente della Fondazione”. È il compito svolto lo scorso anno al Salone del libro da Luca Pasquaretta, capo ufficio stampa del Comune di Torino e portavoce della sindaca Chiara Appendino, compito intorno al quale è sorta una polemica politica, soprattutto perché la Fondazione per il libro, quella che fino all’anno scorso organizzava il Salone del libro, ora è in ...

La voce della Politica Bolognetti a proposito della nuova rivista Eni : Se davvero Eni vuole dialogare, egregio direttore, inizi porgendo le sue scuse per tutte le volte che ha tentato di negare il sacrosanto diritto di cronaca. Si documenti, caro Sechi, e magari informi ...

I portavoce M5S hanno evidenziato al Direttore ASP Crotone - Sergio Arena - tutte le criticità della struttura : La sanità pubblica Crotonese sotto la lente d’ingrandimento dei parlamentari nazionali e dei consiglieri comunali del M5s di fronte alle

Che cos'è Coopvoce - l'operatore virtuale della Coop : 2 Maggio 2018 - Non ci sono solamente Iliad , Rabona Mobile e Kena nel mondo degli operatori telefonici MVNO. Anche la Coop, nota catena di distribuzione, ha un suo operatore: si chiama CoopVoce , l'offerta prepagata per SMS, minuti e Internet che possiamo ricaricare ...

La voce della Politica Policoro Pragmatica su parcheggi a mare senza spesa : ...se sono sufficienti i nuovi operai e la tassa di soggiorno per avere un lungomare tirato a lucido? Non sarebbe più utile attrarre i turisti con più benvenuto visti gli ultimi fatti di cronaca che ci ...

La voce della Politica FD - SP154 Tursi - Colobraro : un'altra dimenticata! : La strada di collegamento che da Tursi porta a Colobraro messa come le altre della nostra regione, e pure peggio. Che collega i due centri del Sinni da sempre. E se è vero che con la costruzione della ...