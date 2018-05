La sua cagnolina muore - 14enne si impicca : Non è riuscito a reggere il dolore per la morte della sua cagnolina e si è tolto la vita. Il drammatico episodio è avvenuto in una casa di Taunton, nel Somerset. Seb Morris aveva 14 anni ed era un grande appassionato di boxe. Dopo la morte della cagnolina, però, la sua vita non era più la stessa. Non riusciva proprio a dimenticare la sua amichetta a quattro zampe e ha deciso di farla finita. Seb si è impiccato nella sua cameretta. La prima a ...

