ilfoglio

: La coerenza dei Lord e il Labour paralizzato. Piccole lezioni dal pianeta Brexit - di @paolapeduzzi - ilfoglio_it : La coerenza dei Lord e il Labour paralizzato. Piccole lezioni dal pianeta Brexit - di @paolapeduzzi -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Per i Lord è facile, certo: non ci sono elettorati da soddisfare, consensi da mantenere, si è liberi da quel che rende democratica la politica, ma non è detto che la coerenza, l'identità siano ...