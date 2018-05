La serie di animazione “Rick and Morty” è stata rinnovata per 70 nuovi episodi

ilpost

: complessità assurda+ poi osservare una stupida animazione a km0, intima mente ha dello orribile, specie mentre hai da fare cose serie+ - michele_alcidi : complessità assurda+ poi osservare una stupida animazione a km0, intima mente ha dello orribile, specie mentre hai da fare cose serie+ - AngeloMule1988 : Vi comunico che da oggi ho scoperto un nuovo campionato di cui seguo animazione e punteggio. Signori, la serie B de… - NicoEsp72 : RT @lucarallo: Contro ogni previsione, domenica #6maggio c'è il sole ?? e noi siamo a #RainbowMagicLand per il Regal Academy Open Day, escl… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Rick and Morty, una popolarediprodotta dal network americano Cartoon Network e distribuita in Italia da Netflix, èper 70. Qualche mese fa il creatore dellaDan Harmon aveva scritto dei tweet in Ladiandper 70Il Post.