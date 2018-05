La Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova

Nella Repubblica Democratica del Congo è in corso una nuova epidemia di ebola : L’8 maggio il governo della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato che è in corso nuova epidemia di ebola nel paese. La zona colpita è quella di Bikoro, una città della provincia di Équateur, nel nord-ovest. La dichiarazione è arrivata The post Nella Repubblica Democratica del Congo è in corso una nuova epidemia di ebola appeared first on Il Post.