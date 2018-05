La primavera e il ritorno delle vipere | tutto quello che c' è da sapere

Blastingnews

(Di venerdì 11 maggio 2018) Ogni anno la pauracondanna a morte molti altri animali la cui unica colpa è quella di non avere le zampe: biacchi, saettoni, colubri, bisce e natrici vengono uccisi perché scambiati per. Eppure sono tutti serpenti non velenosi e assolutamente innocui per l'essere umano. In alcuni casi anche orbettini e luscengole vengono uccisi perché confusi con i serpenti (e in realtà sonolucertole!). "Ho visto un serpente e non sapevo se fosse velenoso, così l'ho ucciso". Si può davvero giustificare con l'ignoranza l'uccisione di animali, per di più protetti dalla legge? E anche se si fosse in grado di distinguere una vipera da un altro serpente, sarebbe davvero necessario ucciderla?...