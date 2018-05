La politica italiana si è dimenticata della ricerca

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari di fronte all'incertezza politica (8 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'incertezza politica ITALIANA. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 04:18:00 GMT)

Nuovi segnali dalla politica italiana : Il quadro politico nazionale è apparso più chiaro dopo le turbolenze di questi giorni, e sono affiorate le strategie che prima venivano tenute con riserbo. Dalle elezioni del 4/03/2018 alla assemblea nazionale del PD del 3 maggio scorso, potremmo scrivere una pagina molto interessante. Si potrebbe cominciare col dire che, nella politica italiana qualcosa sta cambiando e, i vecchi schemi non funzionano più come prima. I politici ancora non se ne ...

'Andreotti d'Arabia' - la politica italiana in Siria : Lunedì 7 maggio alle ore 17,30, in occasione del quinto anniversario della morte del presidente Giulio Andreotti, il professor Andrea Riccardi terrà una lectio Magistralis, organizzata dall'...

Allarme Ue : “La prolungata incertezza politica italiana mette a rischio l’economia” : Migliorano le previsioni di crescita, che - pur vedendo l’Italia in coda alla classifica europea - nel 2018 dovrebbe rimanere allo stesso livello del 2017 (1,5% del Pil). Diminuisce la disoccupazione (da 11,2% dello scorso anno a 10,8%) e anche il percorso del debito è in lieve calo (nel 2019 scenderà sotto quota 130%). Ma il protrarsi dello stallo...

Destra vs sinistra : capire la politica italiana con Gaber - ma anche con il rapper Ghali : Facendo un piccolo salto temporale dal '94 al 2018, ecco un estratto del singolo "Cara Italia" del tanto amato quanto odiato Ghali: "Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e ...

Notizie del giorno : Macron e politica italiana : Notizie del giorno: Macron al Congresso Usa News. 45 lunghi applausi, di cui 19 “standing ovation”: è stato un successo clamoroso il discorso del Presidente francese, Emmanuel Macron, davanti al Congresso americano riunito in seduta comune (ANSA). Un discorso a tutto campo, partito dalla conferma della “relazione speciale” esistente tra Francia e Stati Uniti, salvo poi dipanarsi tra stoccate e critiche al recente operato di Donald Trump: dalla ...

Conti pubblici - Fmi rivede al rialzo la crescita italiana ma avverte : “Incertezza politica minaccia le riforme” : L’economia italiana andrà meglio del previsto nel 2018, ma rimarrà fanalino di coda dell’Eurozona. E l’incertezza politica post-elettorale aumenta i rischi per l’attuazione delle riforme, vista la possibilità che il prossimo esecutivo modifichi l’agenda. E’ l’avvertimento contenuto nel World Economic Outlook diffuso dal Fondo Monetario Internazionale, che ricorda ancora una volta come l’elevato ...

Notizie del giorno : crisi siriana e politica italiana : Notizie del giorno. crisi siriana: secondo gli Usa e Regno Unito, siriani e russi starebbero bloccando l’accesso alla zona incriminata. Trattative governo: si avvicina l’esito della trattativa sul governo che ha accompagnato l’Italia nell’ultimo mese. Notizie del giorno: crisi siriana News. L’attenzione sulla delicata situazione siriana si è spostata sugli ispettori dell’Opac, organizzazione per la proibizione delle armi chimiche incaricata di ...

Attacco missilistico in Siria - il peso nella politica interna italiana Video : Nonostante la guerra era tutt’altro che finita, la questione Siriana sembrava scomparsa dal dibattito pubblico. nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 4 marzo in Italia [Video] i temi di politica estera erano rimasti in secondo piano per dare spazio a problematiche domestiche come l’occupazione, tasse, vaccinazioni, ecc. Ora però i bombardamenti missilistici degli Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno riportato di colpo la ...

Come hanno reagito il mondo e la politica italiana all'attacco contro la Siria : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente'.

Missili sulla Siria - le reazioni della politica italiana : Il bombardamento notturno sulla Siria è la principale notizia sui quotidiani di tutto il mondo. Il primo dei politici italiani a commentare l'attacco di Usa...

Siria - la reazione della politica italiana : A poche ore dai raid lanciati da Usa, Gran Bretagna e Francia in Siria, arriva la ferma condanna da parte di Matteo Salvini . 'Stanno ancora cercando le 'armi chimiche' di Saddam, stiamo ancora ...

Giulia Bongiorno - una bomba sul prossimo governo. Perché sarà proprio lei a ribaltare la politica italiana : A parte la sparata finale di Silvio Berlusconi il centrodestra si è presentato compatto durante il secondo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al capo dello ...

Arrighi - Ethenea - : 'politica italiana è il problema europeo' : Un gruppo come Ethenea che ha sempre basato le sua analisi e scelte di investimento sull'economia reale, da riportare sui portafogli, rileva una 'grande discrepanza tra l'economia reale dove va tutto ...